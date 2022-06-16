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  4. ВОРОБЕЙ: «Не вижу повода менять главного тренера сборной Украины»
Лига наций
16 июня 2022, 15:59 | Обновлено 16 июня 2022, 16:01
209
0

ВОРОБЕЙ: «Не вижу повода менять главного тренера сборной Украины»

Известный в прошлом футболист – о выступление команды Александра Петракова в Лиге наций

16 июня 2022, 15:59 | Обновлено 16 июня 2022, 16:01
209
0
ВОРОБЕЙ: «Не вижу повода менять главного тренера сборной Украины»
Getty Images/Global Images Ukraine

Бывший нападающий сборной Украины и донецкого «Шахтера» Андрей Воробей прокомментировал выступление команды Александра Петракова в Лиге наций.

«В принципе, в этих трех матчах сборная Украины выглядела неплохо. Это были неплохие поединки. Заодно в некоторых играх тренерский штаб просмотрел ближайший резерв команды. Поэтому эти матчи пошли на пользу украинской сборной. Конечно, хотелось, чтобы интервал между поединками был побольше. Так как сыграть за неделю три матча – это сильно жесткий график. И это касается не только наших футболистов. Это касается всех сборных. Многие уже мысленно были в отпуске, а им нужно было играть матчи. Поэтому, если бы игры были через неделю, то это было бы неплохо. Но, повторюсь, это были неплохие матчи, которые пошли нашим игрокам на пользу.

Какие шансы на победу в квартете? Вся борьба еще впереди. Еще предстоит сыграть два матча с Шотландией и ответный поединок с Арменией. Поэтому сейчас трудно говорить о таком.

Останется ли Петраков у руля сборной Украины? Я думаю, было бы логично оставить Петракова наставником украинской команды. Он в такой сложной ситуации почти смог вывести команду на чемпионат мира. Он сумел вывести сборную в плей-офф квалификации мундиаля, затем была хорошая игра с Шотландией. Но где-то не повезло в поединке против Уэльса. Но затем матчи Лиги наций показали, что тренерский штаб умеет контактировать с футболистами и находить правильные решения. Поэтому я не вижу повода менять главного тренера», – сказал Воробей.

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Источник Sportarena
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