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  4. Барселона в ближайшее время подпишет долгосрочный контракт с Гави
Испания
16 июня 2022, 14:40 | Обновлено 16 июня 2022, 14:41
221
0

Барселона в ближайшее время подпишет долгосрочный контракт с Гави

Каталонский клуб сохранит перспективного хавбека

16 июня 2022, 14:40 | Обновлено 16 июня 2022, 14:41
221
0
Барселона в ближайшее время подпишет долгосрочный контракт с Гави
Getty Images/Global Images Ukraine

«Барселона» близка к продлению контракта со своим полузащитником Гави.

Как сообщает Marca, представители клуба провели очередную встречу с агентом 17-летнего футболиста, договоренность очень близка.

Испанец подпишет с «Барселоной» контракт сроком до 2028 года. В соглашении будут прописаны отступные в размере 1 млрд евро. 

Каталонский клуб улучшил предложение для Гави по сравнению с предыдущими вариантами контракта.

В сезоне 2021/22 Гави сыграл 46 матчей за «Барселону», забил 2 мяча и отдал 5 голевых передач.

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Барселона Гави продление контракта
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Источник Marca
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