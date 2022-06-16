Барселона в ближайшее время подпишет долгосрочный контракт с Гави

«Барселона» близка к продлению контракта со своим полузащитником Гави.

Как сообщает Marca, представители клуба провели очередную встречу с агентом 17-летнего футболиста, договоренность очень близка.

Испанец подпишет с «Барселоной» контракт сроком до 2028 года. В соглашении будут прописаны отступные в размере 1 млрд евро.

Каталонский клуб улучшил предложение для Гави по сравнению с предыдущими вариантами контракта.

В сезоне 2021/22 Гави сыграл 46 матчей за «Барселону», забил 2 мяча и отдал 5 голевых передач.