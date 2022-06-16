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  4. ВИДЕО. ПСЖ без Почеттино, новый турнир УЕФА, ставим на Ястремскую
Франция
16 июня 2022, 13:36 | Обновлено 16 июня 2022, 13:41
277
0

ВИДЕО. ПСЖ без Почеттино, новый турнир УЕФА, ставим на Ястремскую

Главные новости дня и прогноз на главные матчи

16 июня 2022, 13:36 | Обновлено 16 июня 2022, 13:41
277
0
ВИДЕО. ПСЖ без Почеттино, новый турнир УЕФА, ставим на Ястремскую
Getty Images/Global Images Ukraine

1. Депортиво застрял в третьем дивизионе испанского футбола
2. Почеттино уволен с должности главного тренера ПСЖ
3. УЕФА планирует создать новый турнир для топ-клубов
4. Прогноз на матч Остапенко – Ястремская

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Источник Sport.ua
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