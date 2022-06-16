Франция16 июня 2022, 13:36 | Обновлено 16 июня 2022, 13:41
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ВИДЕО. ПСЖ без Почеттино, новый турнир УЕФА, ставим на Ястремскую
Главные новости дня и прогноз на главные матчи
16 июня 2022, 13:36 | Обновлено 16 июня 2022, 13:41
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1. Депортиво застрял в третьем дивизионе испанского футбола
2. Почеттино уволен с должности главного тренера ПСЖ
3. УЕФА планирует создать новый турнир для топ-клубов
4. Прогноз на матч Остапенко – Ястремская
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