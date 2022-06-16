Динамо 6-й раз сыграет с командами из Турции на стадии плей-офф

Соперником «Динамо» во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов станет «Фенербахче».

Ранее киевляне пять раз встречались с командами из Турции на стадии плей-офф и в четырех случаях перевес был на стороне бело-синих. С «Фенербахче» динамовцы пересекались дважды. В третьем раунде квалификации ЛЧ-2006/07 киевляне одержали победу на своем поле - 3:1 и подписали мировую на выезде - 2:2. А в групповом турнире ЛЧ-2008/09 сыграли вничью в гостях 0:0 и отпраздновали викторию дома - 1:0.

В общем же «Динамо» провело с турецкими клубами 20 матчей - 12 побед, 5 ничьих, 3 поражений, мячи 38-12. В свою очередь «Фенербахче» в 8 играх с украинцами довольствовался лишь одной победой, 4 встречи завершил вничью и 3 проиграл (мячи 6-10).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

«Динамо» против турецких клубов в еврокубках

Сезон Ранг Стадия Турция Счет 1974/75 КК 1/4 Бурсаспор 1:0 (г) 2:0 (д) 1981/82 КЧ 1/16 Трабзонспор 1:0 (д) 1:1 (г) 1986/87 КЧ 1/4 Бешикташ 5:0 (г) 2:0 (д) 2002/03 КУ 1/16 Бешикташ 1:3 (г) 0:0 (д) 2004/05 ЛЧ КР3 Трабзонспор 1:2 (д) 2:0 (г) 2006/07 ЛЧ КР3 Фенербахче 3:1 (д) 2:2 (г) 2008/09 ЛЧ ГТ Фенербахче 0:0 (г) 1:0 (д) 2010/11 ЛЕ 1/16 Бешикташ 4:1 (г) 4:0 (д) 2011/12 ЛЕ ГТ Бешикташ 1:0 (д) 0:1 (г) 2016/17 ЛЧ ГТ Бешикташ 1:1 (г) 6:0 (д)

«Фенербахче» против украинских клубов в еврокубках

Сезон Ранг Стадия Украина Счет 2006/07 ЛЧ КР3 Динамо 1:3 (г) 2:2 (д) 2008/09 ЛЧ ГТ Динамо 0:0 (д) 0:1 (г) 2015/16 ЛЧ КР3 Шахтер 0:0 (д) 0:3 (г) 2016/17 ЛЕ ГТ Заря 1:1 (г) 2:0 (д)

КЧ - Кубок чемпионов; ЛЧ - Лига чемпионов; КК - Кубок кубков; КУ - Кубок УЕФА; ЛЕ - Лига Европы; КР3 - третий квалификационный раунд.