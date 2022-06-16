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Лига чемпионов
16 июня 2022, 13:41 | Обновлено 16 июня 2022, 13:43
368
0

Динамо 6-й раз сыграет с командами из Турции на стадии плей-офф

Ранее киевляне не смогли пройти турецкий барьер лишь однажды

16 июня 2022, 13:41 | Обновлено 16 июня 2022, 13:43
368
0
Динамо 6-й раз сыграет с командами из Турции на стадии плей-офф
ФК Фенербахче

Соперником «Динамо» во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов станет «Фенербахче».

Ранее киевляне пять раз встречались с командами из Турции на стадии плей-офф и в четырех случаях перевес был на стороне бело-синих. С «Фенербахче» динамовцы пересекались дважды. В третьем раунде квалификации ЛЧ-2006/07 киевляне одержали победу на своем поле - 3:1 и подписали мировую на выезде - 2:2. А в групповом турнире ЛЧ-2008/09 сыграли вничью в гостях 0:0 и отпраздновали викторию дома - 1:0.

В общем же «Динамо» провело с турецкими клубами 20 матчей - 12 побед, 5 ничьих, 3 поражений, мячи 38-12. В свою очередь «Фенербахче» в 8 играх с украинцами довольствовался лишь одной победой, 4 встречи завершил вничью и 3 проиграл (мячи 6-10).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

«Динамо» против турецких клубов в еврокубках

Сезон

Ранг

Стадия

Турция

Счет

 

1974/75

КК

1/4

Бурсаспор

1:0 (г)

2:0 (д)

1981/82

КЧ

1/16

Трабзонспор

1:0 (д)

1:1 (г)

1986/87

КЧ

1/4

Бешикташ

5:0 (г)

2:0 (д)

2002/03

КУ

1/16

Бешикташ

1:3 (г)

0:0 (д)

2004/05

ЛЧ

КР3

Трабзонспор

1:2 (д)

2:0 (г)

2006/07

ЛЧ

КР3

Фенербахче

3:1 (д)

2:2 (г)

2008/09

ЛЧ

ГТ

Фенербахче

0:0 (г)

1:0 (д)

2010/11

ЛЕ

1/16

Бешикташ

4:1 (г)

4:0 (д)

2011/12

ЛЕ

ГТ

Бешикташ

1:0 (д)

0:1 (г)

2016/17

ЛЧ

ГТ

Бешикташ

1:1 (г)

6:0 (д)

«Фенербахче» против украинских клубов в еврокубках

Сезон

Ранг

Стадия

Украина

Счет

 

2006/07

ЛЧ

КР3

Динамо

1:3 (г)

2:2 (д)

2008/09

ЛЧ

ГТ

Динамо

0:0 (д)

0:1 (г)

2015/16

ЛЧ

КР3

Шахтер

0:0 (д)

0:3 (г)

2016/17

ЛЕ

ГТ

Заря

1:1 (г)

2:0 (д)

 

КЧ - Кубок чемпионов; ЛЧ - Лига чемпионов; КК - Кубок кубков; КУ - Кубок УЕФА; ЛЕ - Лига Европы; КР3 - третий квалификационный раунд.

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Источник Sport.ua
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