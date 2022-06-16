Динамо 6-й раз сыграет с командами из Турции на стадии плей-офф
Ранее киевляне не смогли пройти турецкий барьер лишь однажды
Соперником «Динамо» во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов станет «Фенербахче».
Ранее киевляне пять раз встречались с командами из Турции на стадии плей-офф и в четырех случаях перевес был на стороне бело-синих. С «Фенербахче» динамовцы пересекались дважды. В третьем раунде квалификации ЛЧ-2006/07 киевляне одержали победу на своем поле - 3:1 и подписали мировую на выезде - 2:2. А в групповом турнире ЛЧ-2008/09 сыграли вничью в гостях 0:0 и отпраздновали викторию дома - 1:0.
В общем же «Динамо» провело с турецкими клубами 20 матчей - 12 побед, 5 ничьих, 3 поражений, мячи 38-12. В свою очередь «Фенербахче» в 8 играх с украинцами довольствовался лишь одной победой, 4 встречи завершил вничью и 3 проиграл (мячи 6-10).
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
«Динамо» против турецких клубов в еврокубках
|
Сезон
|
Ранг
|
Стадия
|
Турция
|
Счет
|
|
1974/75
|
КК
|
1/4
|
Бурсаспор
|
1:0 (г)
|
2:0 (д)
|
1981/82
|
КЧ
|
1/16
|
Трабзонспор
|
1:0 (д)
|
1:1 (г)
|
1986/87
|
КЧ
|
1/4
|
Бешикташ
|
5:0 (г)
|
2:0 (д)
|
2002/03
|
КУ
|
1/16
|
Бешикташ
|
1:3 (г)
|
0:0 (д)
|
2004/05
|
ЛЧ
|
КР3
|
Трабзонспор
|
1:2 (д)
|
2:0 (г)
|
2006/07
|
ЛЧ
|
КР3
|
Фенербахче
|
3:1 (д)
|
2:2 (г)
|
2008/09
|
ЛЧ
|
ГТ
|
Фенербахче
|
0:0 (г)
|
1:0 (д)
|
2010/11
|
ЛЕ
|
1/16
|
Бешикташ
|
4:1 (г)
|
4:0 (д)
|
2011/12
|
ЛЕ
|
ГТ
|
Бешикташ
|
1:0 (д)
|
0:1 (г)
|
2016/17
|
ЛЧ
|
ГТ
|
Бешикташ
|
1:1 (г)
|
6:0 (д)
«Фенербахче» против украинских клубов в еврокубках
|
Сезон
|
Ранг
|
Стадия
|
Украина
|
Счет
|
|
2006/07
|
ЛЧ
|
КР3
|
Динамо
|
1:3 (г)
|
2:2 (д)
|
2008/09
|
ЛЧ
|
ГТ
|
Динамо
|
0:0 (д)
|
0:1 (г)
|
2015/16
|
ЛЧ
|
КР3
|
Шахтер
|
0:0 (д)
|
0:3 (г)
|
2016/17
|
ЛЕ
|
ГТ
|
Заря
|
1:1 (г)
|
2:0 (д)
КЧ - Кубок чемпионов; ЛЧ - Лига чемпионов; КК - Кубок кубков; КУ - Кубок УЕФА; ЛЕ - Лига Европы; КР3 - третий квалификационный раунд.
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