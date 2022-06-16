Даяна Ястремская – Алена Остапенко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча второго круга на турнире в Бирмингеме
16 июня украинская теннисистка Даяна Ястремская (№79 WTA) продолжит выступления в рамках травяного турнира WTA 250 в Бирмингеме.
Во втором круге основы украинка сразится против Алены Остапенко из Латвии (№16 WTA). Встреча состоится вторым запуском после матча Дэвис – Джорджи, ориентировочное время начала – 14:30 по Киеву.
Ранее девушки между собой не играли.
В следующем круге победительница матча встретится с Еленой Габриэлой Русе (№55 WTA) или Чжан Шуай (№54 WTA).
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