Даяна Ястремская – Алена Остапенко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

16 июня украинская теннисистка Даяна Ястремская (№79 WTA) продолжит выступления в рамках травяного турнира WTA 250 в Бирмингеме.

Во втором круге основы украинка сразится против Алены Остапенко из Латвии (№16 WTA). Встреча состоится вторым запуском после матча Дэвис – Джорджи, ориентировочное время начала – 14:30 по Киеву.

Ранее девушки между собой не играли.

В следующем круге победительница матча встретится с Еленой Габриэлой Русе (№55 WTA) или Чжан Шуай (№54 WTA).

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