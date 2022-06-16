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  4. Даяна Ястремская – Алена Остапенко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
16 июня 2022, 13:14 |
139
0

Даяна Ястремская – Алена Остапенко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча второго круга на турнире в Бирмингеме

16 июня 2022, 13:14 |
139
0
Даяна Ястремская – Алена Остапенко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

16 июня украинская теннисистка Даяна Ястремская (№79 WTA) продолжит выступления в рамках травяного турнира WTA 250 в Бирмингеме.

Во втором круге основы украинка сразится против Алены Остапенко из Латвии (№16 WTA). Встреча состоится вторым запуском после матча Дэвис – Джорджи, ориентировочное время начала – 14:30 по Киеву.

Ранее девушки между собой не играли.

В следующем круге победительница матча встретится с Еленой Габриэлой Русе (№55 WTA) или Чжан Шуай (№54 WTA).

Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержимое которого не управляется и не контролируется Sport.ua.
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Источник Sport.ua
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