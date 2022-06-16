Динамо в конце июня сыграет благотворительные матчи с клубами из Швейцарии
Киевляне начинают подготовку к новому сезону
«Динамо» объявило, что 26 и 29 июня сыграет благотворительные матчи. Киевляне играют со швейцарскими клубами: «Ивердон Спорт» и «Лозанна Спорт».
«Ивердон Спорт» выступает во втором по рангу дивизионе чемпионата Швейцарии – 1-й лиге или Challenge Лиге – где он занял 8-е место из 10-ти по итогам сезона 2021/22.
Встреча состоится в воскресенье, 26 июня, на городском стадионе в «Ивердон-ле-Бене». Начало встречи – 17:00 по киевскому времени.
Матч из «Лозанна Спорт» состоится на домашней арене швейцарского клуба «Стад де ля Тюильер» в среду, 29 июня. Время начала матча – 21:00 по Киеву.
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