Динамо в конце июня сыграет благотворительные матчи с клубами из Швейцарии

«Динамо» объявило, что 26 и 29 июня сыграет благотворительные матчи. Киевляне играют со швейцарскими клубами: «Ивердон Спорт» и «Лозанна Спорт».

«Ивердон Спорт» выступает во втором по рангу дивизионе чемпионата Швейцарии – 1-й лиге или Challenge Лиге – где он занял 8-е место из 10-ти по итогам сезона 2021/22.

Встреча состоится в воскресенье, 26 июня, на городском стадионе в «Ивердон-ле-Бене». Начало встречи – 17:00 по киевскому времени.

Матч из «Лозанна Спорт» состоится на домашней арене швейцарского клуба «Стад де ля Тюильер» в среду, 29 июня. Время начала матча – 21:00 по Киеву.