Испания16 июня 2022, 07:59 | Обновлено 16 июня 2022, 08:05
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Карим БЕНЗЕМА: «Я не собираюсь уходить из Реала»
Французский нападающий счастлив в Мадриде
16 июня 2022, 07:59 | Обновлено 16 июня 2022, 08:05
247
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Нападающий «Реала» и национальной сборной Франции Карим Бензема дал однозначный ответ о возможном уходе из мадридского клуба.
«Нет, потому что для меня «Реал Мадрид» – лучший клуб в мире. И нет лучшей лиги, чем Ла Лига», - сказал Бензема.
В прошедшем сезоне Бензема вместе с «Реалом» выиграл» чемпионат Испании и Лигу чемпионов, где стал лучшим бомбардиром с 15 голами в активе.
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