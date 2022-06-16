Карим БЕНЗЕМА: «Я не собираюсь уходить из Реала»

Нападающий «Реала» и национальной сборной Франции Карим Бензема дал однозначный ответ о возможном уходе из мадридского клуба.

«Нет, потому что для меня «Реал Мадрид» – лучший клуб в мире. И нет лучшей лиги, чем Ла Лига», - сказал Бензема.

В прошедшем сезоне Бензема вместе с «Реалом» выиграл» чемпионат Испании и Лигу чемпионов, где стал лучшим бомбардиром с 15 голами в активе.