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  4. Карим БЕНЗЕМА: «Я не собираюсь уходить из Реала»
Испания
16 июня 2022, 07:59 | Обновлено 16 июня 2022, 08:05
247
0

Карим БЕНЗЕМА: «Я не собираюсь уходить из Реала»

Французский нападающий счастлив в Мадриде

16 июня 2022, 07:59 | Обновлено 16 июня 2022, 08:05
247
0
Карим БЕНЗЕМА: «Я не собираюсь уходить из Реала»
Getty Images/Global Images Ukraine. Карим Бензема

Нападающий «Реала» и национальной сборной Франции Карим Бензема дал однозначный ответ о возможном уходе из мадридского клуба.

«Нет, потому что для меня «Реал Мадрид» – лучший клуб в мире. И нет лучшей лиги, чем Ла Лига», - сказал Бензема.

В прошедшем сезоне Бензема вместе с «Реалом» выиграл» чемпионат Испании и Лигу чемпионов, где стал лучшим бомбардиром с 15 голами в активе.

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Карим Бензема Реал Мадрид
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Источник Onze Mondial
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