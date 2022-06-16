Манчестер Юнайтед хочет подписать Беннасера

Алжирский полузащитник «Милана» Исмаэль Беннасер может перейти в «Манчестер Юнайтед».

Манкунианцы подготовили новое предложение для россонери о покупке игрока, который потерял место в стартовом составе.

«Манчестер Юнайтед» интересовался Беннасером в 2018 году, когда командой руководил Уле Гуннар Сульшер.

В прошедшем сезоне Серии А Беннасер провел в составе «Милана» 31 матч, отметившись 2 голами и 1 результативной передачей.