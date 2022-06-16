Англия16 июня 2022, 07:39 | Обновлено 16 июня 2022, 07:46
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Манчестер Юнайтед хочет подписать Беннасера
Полузащитник «Милана» может продолжить карьеру в АПЛ
16 июня 2022, 07:39 | Обновлено 16 июня 2022, 07:46
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Алжирский полузащитник «Милана» Исмаэль Беннасер может перейти в «Манчестер Юнайтед».
Манкунианцы подготовили новое предложение для россонери о покупке игрока, который потерял место в стартовом составе.
«Манчестер Юнайтед» интересовался Беннасером в 2018 году, когда командой руководил Уле Гуннар Сульшер.
В прошедшем сезоне Серии А Беннасер провел в составе «Милана» 31 матч, отметившись 2 голами и 1 результативной передачей.
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