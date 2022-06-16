Евро-2022 среди женщин: Монзуль среди судей, Португалия заменяет россию

Женский Евро-2022 по футболу пройдет с 6 по 31 июля в Англии, с участием сборных 16 стран.

Соревнования будут принимать стадионы: Брайтон, Лондон, Манчестер, Милтон Кейнс, Ротерхэм, Шеффилд, Саутгемптон, Траффорд, Уиган.

Англия второй раз проводит соревнования, после 2005 года, когда победила Германия. Нидерланды выиграли последний финал в 2017 году на домашних полях.

В списке главных судей – украинка Екатерина Монзуль.

Португалия заменила Россию после ее дисквалификации за вторжение в Украину.

16 команд были разбиты на 4 группы по 4, по две лучших в каждой группе выйдут в плей-офф.

Группы Евро-2022 среди женщин