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Чемпионат Европы
16 июня 2022, 05:30 | Обновлено 16 июня 2022, 05:39
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0

Евро-2022 среди женщин: Монзуль среди судей, Португалия заменяет россию

Женский чемпионат Европы будет принимать Англия с 6 по 31 июля

16 июня 2022, 05:30 | Обновлено 16 июня 2022, 05:39
250
0
Евро-2022 среди женщин: Монзуль среди судей, Португалия заменяет россию
УЕФА

Женский Евро-2022 по футболу пройдет с 6 по 31 июля в Англии, с участием сборных 16 стран.

Соревнования будут принимать стадионы: Брайтон, Лондон, Манчестер, Милтон Кейнс, Ротерхэм, Шеффилд, Саутгемптон, Траффорд, Уиган.

Англия второй раз проводит соревнования, после 2005 года, когда победила Германия. Нидерланды выиграли последний финал в 2017 году на домашних полях.

В списке главных судей – украинка Екатерина Монзуль.

Португалия заменила Россию после ее дисквалификации за вторжение в Украину.

16 команд были разбиты на 4 группы по 4, по две лучших в каждой группе выйдут в плей-офф.

Группы Евро-2022 среди женщин

  • Группа А: Англия, Австрия, Норвегия, Северная Ирландия
  • Группа B: Германия, Дания, Испания, Финляндия
  • Группа C: Нидерланды, Швеция, Португалия, Швейцария
  • Группа D: Франция, Италия, Бельгия, Исландия
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Источник Sport.ua
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