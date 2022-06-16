Евро-2022 среди женщин: Монзуль среди судей, Португалия заменяет россию
Женский чемпионат Европы будет принимать Англия с 6 по 31 июля
Женский Евро-2022 по футболу пройдет с 6 по 31 июля в Англии, с участием сборных 16 стран.
Соревнования будут принимать стадионы: Брайтон, Лондон, Манчестер, Милтон Кейнс, Ротерхэм, Шеффилд, Саутгемптон, Траффорд, Уиган.
Англия второй раз проводит соревнования, после 2005 года, когда победила Германия. Нидерланды выиграли последний финал в 2017 году на домашних полях.
В списке главных судей – украинка Екатерина Монзуль.
Португалия заменила Россию после ее дисквалификации за вторжение в Украину.
16 команд были разбиты на 4 группы по 4, по две лучших в каждой группе выйдут в плей-офф.
Группы Евро-2022 среди женщин
- Группа А: Англия, Австрия, Норвегия, Северная Ирландия
- Группа B: Германия, Дания, Испания, Финляндия
- Группа C: Нидерланды, Швеция, Португалия, Швейцария
- Группа D: Франция, Италия, Бельгия, Исландия
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