Некогда грозный Депортиво застрял в третьем дивизионе испанского футбола

Некогда грозный клуб «Депортиво» Ла-Корунья застрял в третьем дивизионе испанского футбола.

В финале плей-офф за выход в Сегунду «Депортиво» проиграл «Альбасете» (1:2), бывшему клубу украинца Роману Зозули.

Многочисленные болельщики клуба из Ла-Коруньи были крайне разочарованы таким результатом.

Интересно, что в сезоне 2021/22 юниоры «Депортиво» U-19 дошли до 1/16 финала Юношеской лиги УЕФА, где проиграли по пенальти киевскому «Динамо».

Вместе с «Альбасете» в классе (по итогам плей-офф) повысился «Вильярреал» B, обыгравший в решающем матче «Химнастик» Таррагона (2:0).

Кроме того, в финальном матче третьего дивизиона встретились победители групп – «Расинг» Сантадер и «Андорра» (3:0), эти две команды получили путевки в Сегунду ранее.

Плей-офф за выход в Сегунду

Финалы. Июнь 2022

Депортиво – Альбасете – 1:2 (д.в.)

Вильярреал B – Химнастик Таррагона – 2:0

Сетка плей-офф