Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Некогда грозный Депортиво застрял в третьем дивизионе испанского футбола
Испания
16 июня 2022, 05:02 | Обновлено 16 июня 2022, 05:43
398
0

Некогда грозный Депортиво застрял в третьем дивизионе испанского футбола

В финале плей-офф за выход в Сегунду клуб из Ла-Коруньи уступил «Альбасете»

16 июня 2022, 05:02 | Обновлено 16 июня 2022, 05:43
398
0
Некогда грозный Депортиво застрял в третьем дивизионе испанского футбола
ФК Депортиво Ла-Корунья

Некогда грозный клуб «Депортиво» Ла-Корунья застрял в третьем дивизионе испанского футбола.

В финале плей-офф за выход в Сегунду «Депортиво» проиграл «Альбасете» (1:2), бывшему клубу украинца Роману Зозули.

Многочисленные болельщики клуба из Ла-Коруньи были крайне разочарованы таким результатом.

Интересно, что в сезоне 2021/22 юниоры «Депортиво» U-19 дошли до 1/16 финала Юношеской лиги УЕФА, где проиграли по пенальти киевскому «Динамо».

Вместе с «Альбасете» в классе (по итогам плей-офф) повысился «Вильярреал» B, обыгравший в решающем матче «Химнастик» Таррагона (2:0).

Кроме того, в финальном матче третьего дивизиона встретились победители групп – «Расинг» Сантадер и «Андорра» (3:0), эти две команды получили путевки в Сегунду ранее.

Плей-офф за выход в Сегунду

Финалы. Июнь 2022

Депортиво – Альбасете – 1:2 (д.в.)

Вильярреал B – Химнастик Таррагона – 2:0

Сетка плей-офф

По теме:
Его признали банкротом. Известный итальянский клуб вышел в Серию B
ВИДЕО. Жирона и Тенерифе сыграли первый матч за выход в Ла Лигу
Определена финальная пара Сегунды за путевку в Ла Лигу
Сегунда чемпионат Испании по футболу переходные матчи Депортиво Ла-Корунья Альбасете Химнастик Таррагона Вильярреал Расинг Сантандер Андорра
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Он был сумасшедшим. Дуду назвал бразильца, которого боялись украинцы Динамо
Футбол | 15 июня 2022, 12:49 1
Он был сумасшедшим. Дуду назвал бразильца, которого боялись украинцы Динамо
Он был сумасшедшим. Дуду назвал бразильца, которого боялись украинцы Динамо

Центрбек Родриго провел за «бело-синих» 58 матчей

Ничья сборной Украины, травма Малиновского, жеребьевки еврокубков
Футбол | 15 июня 2022, 07:10 0
Ничья сборной Украины, травма Малиновского, жеребьевки еврокубков
Ничья сборной Украины, травма Малиновского, жеребьевки еврокубков

Главные новости за 14 июня на Sport.ua

Италия впервые за 65 лет пропустила 5 голов в одном матче
Футбол | 15.06.2022, 07:37
Италия впервые за 65 лет пропустила 5 голов в одном матче
Италия впервые за 65 лет пропустила 5 голов в одном матче
Еще больше денег! УЕФА планирует создать новый турнир для топ-клубов
Футбол | 16.06.2022, 00:23
Еще больше денег! УЕФА планирует создать новый турнир для топ-клубов
Еще больше денег! УЕФА планирует создать новый турнир для топ-клубов
ВИДЕО. Ярмоленко показал носки с напутствием для любителей русского мира
Футбол | 15.06.2022, 23:12
ВИДЕО. Ярмоленко показал носки с напутствием для любителей русского мира
ВИДЕО. Ярмоленко показал носки с напутствием для любителей русского мира
Новини партнерів
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Бойкот российским спортсменам: Андрей Шевченко открыл Спортивный фронт
Бойкот российским спортсменам: Андрей Шевченко открыл Спортивный фронт
14.06.2022, 07:58 9
Футбол
Украина – Ирландия – 1:1. Ничья в Лодзи. Видео голов и обзор матча
Украина – Ирландия – 1:1. Ничья в Лодзи. Видео голов и обзор матча
15.06.2022, 00:25
Футбол
ПЕТРАКОВ: «Теперь поедем в Варшаву делать британские визы»
ПЕТРАКОВ: «Теперь поедем в Варшаву делать британские визы»
15.06.2022, 01:10 9
Футбол
Ястремская обыграла вторую ракетку Польши на турнире в Бирмингеме
Ястремская обыграла вторую ракетку Польши на турнире в Бирмингеме
14.06.2022, 14:26 3
Теннис
Смазанный последний аккорд. Сборная Украины сыграла вничью с Ирландией
Смазанный последний аккорд. Сборная Украины сыграла вничью с Ирландией
14.06.2022, 23:36 25
Футбол
Тайсон ФЬЮРИ: «У Джошуа нет яиц. Усик остановит его за 8 раундов»
Тайсон ФЬЮРИ: «У Джошуа нет яиц. Усик остановит его за 8 раундов»
15.06.2022, 11:20
Бокс
Украина возглавляет группу. Турнирные таблицы Лиги наций перед паузой
Украина возглавляет группу. Турнирные таблицы Лиги наций перед паузой
14.06.2022, 23:59 3
Футбол
ШВАРЦЕНЕГГЕР: «У нас на руках кровь, потому что мы финансируем войну»
ШВАРЦЕНЕГГЕР: «У нас на руках кровь, потому что мы финансируем войну»
14.06.2022, 19:57 8
Война
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем