Некогда грозный Депортиво застрял в третьем дивизионе испанского футбола
В финале плей-офф за выход в Сегунду клуб из Ла-Коруньи уступил «Альбасете»
Некогда грозный клуб «Депортиво» Ла-Корунья застрял в третьем дивизионе испанского футбола.
В финале плей-офф за выход в Сегунду «Депортиво» проиграл «Альбасете» (1:2), бывшему клубу украинца Роману Зозули.
Многочисленные болельщики клуба из Ла-Коруньи были крайне разочарованы таким результатом.
Интересно, что в сезоне 2021/22 юниоры «Депортиво» U-19 дошли до 1/16 финала Юношеской лиги УЕФА, где проиграли по пенальти киевскому «Динамо».
Вместе с «Альбасете» в классе (по итогам плей-офф) повысился «Вильярреал» B, обыгравший в решающем матче «Химнастик» Таррагона (2:0).
Кроме того, в финальном матче третьего дивизиона встретились победители групп – «Расинг» Сантадер и «Андорра» (3:0), эти две команды получили путевки в Сегунду ранее.
Плей-офф за выход в Сегунду
Финалы. Июнь 2022
Депортиво – Альбасете – 1:2 (д.в.)
Вильярреал B – Химнастик Таррагона – 2:0
Сетка плей-офф
🎶 "El camino a mi estadio es el más bonito del mundo" 🏟️💙— RC Deportivo (@RCDeportivo) June 11, 2022
🔥 #ONFIRECODÉPOR 🔵⚪️🔵 #ARiazorCoaBranquiazul 🔵⚪️🔵 pic.twitter.com/kKkdOmY0Dn
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