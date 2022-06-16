Чемпионат мира16 июня 2022, 02:51 | Обновлено 16 июня 2022, 02:59
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ВИДЕО. 12 лет назад бразилец Майкон забил гол-шедевр с нулевого угла
Яркое видео с матча ЧМ-2010 между Бразилией и Северной Кореей
16 июня 2022, 02:51 | Обновлено 16 июня 2022, 02:59
39
0
12 лет назад бразилец Майкон забил гол-шедевр с нулевого угла.
Красивейшее взятие ворот было зафиксировано в матче Бразилия – Северная Корея (2:1) на ЧМ-2010 в ЮАР.
#OnThisDay in 2010, Maicon scored this... 🇧🇷🤔@CBF_Futebol pic.twitter.com/GJmy67ZWhN— FIFA.com (@FIFAcom) June 15, 2022
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