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  4. ВИДЕО. 12 лет назад бразилец Майкон забил гол-шедевр с нулевого угла
Чемпионат мира
16 июня 2022, 02:51 | Обновлено 16 июня 2022, 02:59
39
0

ВИДЕО. 12 лет назад бразилец Майкон забил гол-шедевр с нулевого угла

Яркое видео с матча ЧМ-2010 между Бразилией и Северной Кореей

16 июня 2022, 02:51 | Обновлено 16 июня 2022, 02:59
39
0
ВИДЕО. 12 лет назад бразилец Майкон забил гол-шедевр с нулевого угла
Getty Images/Global Images Ukraine

12 лет назад бразилец Майкон забил гол-шедевр с нулевого угла.

Красивейшее взятие ворот было зафиксировано в матче Бразилия – Северная Корея (2:1) на ЧМ-2010 в ЮАР.

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Источник Sport.ua
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