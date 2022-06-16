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16 июня 2022, 01:57 | Обновлено 16 июня 2022, 02:16
69
0

Определены 24 сборные, которые вышли на Кубок Азии 2023

Чемпионат континента состоится летом 2023 года, пока еще непонятно где

16 июня 2022, 01:57 | Обновлено 16 июня 2022, 02:16
69
0
Определены 24 сборные, которые вышли на Кубок Азии 2023
Getty Images/Global Images Ukraine

По итогам квалификационного турнира определены 24 сборные команды, которые вышли на Кубок Азии 2023.

В их числе 6 сборных, которые сыграют на ЧМ-2022: Катар, Япония, Южная Корея, Иран, Саудовская Аравия, Австралия.

Турнир состоится с 16 июня по 16 июля 2023 года, пока неизвестно где.

Кубок Азии 2023 должен был проходить в Китае, но из-за пандемии коронавируса страна отказалась от организации соревнований, и новый хозяин будет определен позже.

Участники Кубка Азии 2023

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Источник Sport.ua
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