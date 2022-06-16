Другие новости16 июня 2022, 01:57 | Обновлено 16 июня 2022, 02:16
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Определены 24 сборные, которые вышли на Кубок Азии 2023
Чемпионат континента состоится летом 2023 года, пока еще непонятно где
16 июня 2022, 01:57 | Обновлено 16 июня 2022, 02:16
69
0
По итогам квалификационного турнира определены 24 сборные команды, которые вышли на Кубок Азии 2023.
В их числе 6 сборных, которые сыграют на ЧМ-2022: Катар, Япония, Южная Корея, Иран, Саудовская Аравия, Австралия.
Турнир состоится с 16 июня по 16 июля 2023 года, пока неизвестно где.
Кубок Азии 2023 должен был проходить в Китае, но из-за пандемии коронавируса страна отказалась от организации соревнований, и новый хозяин будет определен позже.
Участники Кубка Азии 2023
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