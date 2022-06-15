Кирьос не без скандала в третий раз обыграл Циципаса
Грек еще ни разу не побеждал австралийца на открытом воздухе
Австралийский теннисист Ник Кирьос одержал волевую победу над греком Стефаносом Циципасов в матче второго круга травяного турнира ATP 500 в Галле.
Отметим, что Кирьос получил уайлд-кард от организаторов, а Циципас был посеян под вторым номером.
Галле. Второй круг
Ник Кирьос (Австралия) – Стефанос Циципас (Греция) – 5:7, 6:2, 6:4
Ник сыграл против Стефаноса четвертый матч и три из них выиграл. Единственный раз он проиграл на Кубке Лейвера в зале.
По ходу матча Кирьос получил предупреждение за сломанную ракетку, а также за затяжку времени.
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