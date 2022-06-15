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  4. Журналист: Динамо может провести еврокубковые матчи в Кракове или Вроцлаве
Украина. Премьер лига
15 июня 2022, 23:29 |
175
0

Журналист: Динамо может провести еврокубковые матчи в Кракове или Вроцлаве

Киевляне решили играть в Польше

15 июня 2022, 23:29 |
175
0
Журналист: Динамо может провести еврокубковые матчи в Кракове или Вроцлаве
Getty Images/Global Images Ukraine

Польские Краков или Вроцлав могут стать в предстоящем сезоне для киевского «Динамо» местом проведения еврокубковых матчей.

Об этом сообщает спортивный журналист Дмитрий Ильченко.

Отметим, что сегодня стал известен первый соперник столичного клуба во втором раунде квалификации ЛЧ. Им стал турецкий «Фенербахче». 

Даты матчей Q2 Лиги чемпионов: 19/20 и 26/27 июля. Победители выйдут в третий раунд квалификации Лиги чемпионов, проигравшие попадут в третий отборочный раунд Лиги Европы.

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