ВИДЕО. Пятерка лучших голов Тоттенхэма в минувшем сезоне АПЛ

В прошлом сезоне АПЛ лондонский «Тоттенхэм» финишировал на четвертой строчке турнирной таблицы.

Главные голеадоры команды южнокореец Сон Хын Мин и англичанин Гарри Кейн на двоих забили 40 голов и попали в первую четверку лучших бомбардиров чемпионата.

Не удивительно, что в подборке лучших голов «Тоттенхэма» практически все голы с их участием.