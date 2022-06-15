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  4. ВИДЕО. Пятерка лучших голов Тоттенхэма в минувшем сезоне АПЛ
Англия
15 июня 2022, 23:57 |
27
0

ВИДЕО. Пятерка лучших голов Тоттенхэма в минувшем сезоне АПЛ

Сон Хын Мин и Гарри Кейн снова солировали

15 июня 2022, 23:57 |
27
0
ВИДЕО. Пятерка лучших голов Тоттенхэма в минувшем сезоне АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine

В прошлом сезоне АПЛ лондонский «Тоттенхэм» финишировал на четвертой строчке турнирной таблицы. 

Главные голеадоры команды южнокореец Сон Хын Мин и англичанин Гарри Кейн на двоих забили 40 голов и попали в первую четверку лучших бомбардиров чемпионата.

Не удивительно, что в подборке лучших голов «Тоттенхэма» практически все голы с их участием.

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Тоттенхэм Гарри Кейн Сон Хын Мин
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Источник Setanta Sports Ukraine
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