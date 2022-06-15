Англия15 июня 2022, 23:57 |
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ВИДЕО. Пятерка лучших голов Тоттенхэма в минувшем сезоне АПЛ
Сон Хын Мин и Гарри Кейн снова солировали
15 июня 2022, 23:57 |
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В прошлом сезоне АПЛ лондонский «Тоттенхэм» финишировал на четвертой строчке турнирной таблицы.
Главные голеадоры команды южнокореец Сон Хын Мин и англичанин Гарри Кейн на двоих забили 40 голов и попали в первую четверку лучших бомбардиров чемпионата.
Не удивительно, что в подборке лучших голов «Тоттенхэма» практически все голы с их участием.
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