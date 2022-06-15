Лига наций15 июня 2022, 23:12 |
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ВИДЕО. Ярмоленко показал носки с напутствием для любителей русского мира
Всем все сразу ясно
15 июня 2022, 23:12 |
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Лидер сборной Украины по футболу Андрей Ярмоленко после матча Лиги наций против Ирландии (1:1) продемонстрировал шикарные носки с напутствием для любителей русского мира.
Отметим, что Ярмоленко носит такие в повседневной жизни.
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