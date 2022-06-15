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  4. ВИДЕО. Ярмоленко показал носки с напутствием для любителей русского мира
Лига наций
15 июня 2022, 23:12 |
1319
0

ВИДЕО. Ярмоленко показал носки с напутствием для любителей русского мира

Всем все сразу ясно

15 июня 2022, 23:12 |
1319
0
ВИДЕО. Ярмоленко показал носки с напутствием для любителей русского мира
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Ярмоленко

Лидер сборной Украины по футболу Андрей Ярмоленко после матча Лиги наций против Ирландии (1:1) продемонстрировал шикарные носки с напутствием для любителей русского мира.

Отметим, что Ярмоленко носит такие в повседневной жизни.

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Источник vZbirna
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