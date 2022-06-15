Другие новости15 июня 2022, 22:45 |
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Надаль и его супруга ждут первого ребенка
Ждать осталось несколько месяцев
15 июня 2022, 22:45 |
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22-кратный победитель турниров Grand Slam Рафаэль Надаль и его жена Мария Перелло ждут первенца.
Об этом сообщают сразу несколько испанских изданий.
Отметим, что пара встречается с 2005 года, но узаконила отношения лишь в 2019-м.
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