Надаль и его супруга ждут первого ребенка

22-кратный победитель турниров Grand Slam Рафаэль Надаль и его жена Мария Перелло ждут первенца.

Об этом сообщают сразу несколько испанских изданий.

Отметим, что пара встречается с 2005 года, но узаконила отношения лишь в 2019-м.