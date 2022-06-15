Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. ВИДЕО. Марта Костюк показала подготовку в травяным турнирам
WTA
15 июня 2022, 21:23 |
211
0

ВИДЕО. Марта Костюк показала подготовку в травяным турнирам

Украинка планирует вернуться на корт в Истборне

15 июня 2022, 21:23 |
211
0
ВИДЕО. Марта Костюк показала подготовку в травяным турнирам
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Украинская теннисистка Марта Костюк показала, как готовится к травяным турнирам.

19-летняя украинка планирует сыграть на соревнованиях WTA 500 в Истборне, после чего выступит на Уимблдоне.

В прошлом сезоне Марта выиграла на траве четыре матча из семи.

По теме:
ФОТО. Он тоже играет в Динамо. Олег Гусев похвастался сыном-выпускником
Впервые с введения рейтинга ATP два лучших игрока не сыграют на Уимблдоне
Сергей СТАХОВСКИЙ: «Только у Уимблдона есть моральный кодекс»
Марта Костюк WTA Истборн Уимблдон-2022 lifestyle
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Instagram
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Смазанный последний аккорд. Сборная Украины сыграла вничью с Ирландией
Футбол | 14 июня 2022, 23:36 25
Смазанный последний аккорд. Сборная Украины сыграла вничью с Ирландией
Смазанный последний аккорд. Сборная Украины сыграла вничью с Ирландией

Команда Александра Петракова не сумела снова обыграть ирландцев

Снигур стартовала с победы на 100-тысячнике в Великобритании
Теннис | 14 июня 2022, 14:27 2
Снигур стартовала с победы на 100-тысячнике в Великобритании
Снигур стартовала с победы на 100-тысячнике в Великобритании

Дарья в первом круге обыграла соперницу из Греции

В Англии шок. Реакция на сенсацию: как можно пропустить 4 мяча от Венгрии
Футбол | 15.06.2022, 05:20
В Англии шок. Реакция на сенсацию: как можно пропустить 4 мяча от Венгрии
В Англии шок. Реакция на сенсацию: как можно пропустить 4 мяча от Венгрии
Олег АВДЫШ: «Толик Тимощук – яркий пример лжепатриотизма. Он черт»
Футбол | 15.06.2022, 13:50
Олег АВДЫШ: «Толик Тимощук – яркий пример лжепатриотизма. Он черт»
Олег АВДЫШ: «Толик Тимощук – яркий пример лжепатриотизма. Он черт»
ВИДЕО. Довбик сравнял счет, замкнув прострел от Ярмоленко
Футбол | 14.06.2022, 23:00
ВИДЕО. Довбик сравнял счет, замкнув прострел от Ярмоленко
ВИДЕО. Довбик сравнял счет, замкнув прострел от Ярмоленко
Новини партнерів
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Игрок Краматорска защищает Украину в составе спецподразделения KRAKEN
Игрок Краматорска защищает Украину в составе спецподразделения KRAKEN
15.06.2022, 15:59
Футбол
Тайсон ФЬЮРИ: «У Джошуа нет яиц. Усик остановит его за 8 раундов»
Тайсон ФЬЮРИ: «У Джошуа нет яиц. Усик остановит его за 8 раундов»
15.06.2022, 11:20
Бокс
Динамо узнало соперника. Результаты жеребьевки Q2 Лиги чемпионов
Динамо узнало соперника. Результаты жеребьевки Q2 Лиги чемпионов
15.06.2022, 13:18 17
Футбол
Чемпионка ОИ-2016 объявила о завершении карьеры в 28 лет
Чемпионка ОИ-2016 объявила о завершении карьеры в 28 лет
13.06.2022, 19:26
Теннис
Йожеф САБО: «Мне стыдно, что я мадьяр»
Йожеф САБО: «Мне стыдно, что я мадьяр»
14.06.2022, 18:57 4
Футбол
Украина возглавляет группу. Турнирные таблицы Лиги наций перед паузой
Украина возглавляет группу. Турнирные таблицы Лиги наций перед паузой
14.06.2022, 23:59 3
Футбол
Выбор Петракова. Состав сборной Украины на матч Лиги наций
Выбор Петракова. Состав сборной Украины на матч Лиги наций
14.06.2022, 20:26 6
Футбол
Александр ПЕТРАКОВ: «Вся команда переболела после Уэльса»
Александр ПЕТРАКОВ: «Вся команда переболела после Уэльса»
13.06.2022, 17:55 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем