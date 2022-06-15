ВИДЕО. Марта Костюк показала подготовку в травяным турнирам

Украинская теннисистка Марта Костюк показала, как готовится к травяным турнирам.

19-летняя украинка планирует сыграть на соревнованиях WTA 500 в Истборне, после чего выступит на Уимблдоне.

В прошлом сезоне Марта выиграла на траве четыре матча из семи.