WTA15 июня 2022, 21:23 |
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ВИДЕО. Марта Костюк показала подготовку в травяным турнирам
Украинка планирует вернуться на корт в Истборне
15 июня 2022, 21:23 |
211
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Украинская теннисистка Марта Костюк показала, как готовится к травяным турнирам.
19-летняя украинка планирует сыграть на соревнованиях WTA 500 в Истборне, после чего выступит на Уимблдоне.
В прошлом сезоне Марта выиграла на траве четыре матча из семи.
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