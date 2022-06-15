Украина. Премьер лига15 июня 2022, 21:15 |
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ФОТО. Он тоже играет в Динамо. Олег Гусев похвастался сыном-выпускником
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15 июня 2022, 21:15 |
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Бывший игрок «Динамо» и сборной Украины Олег Гусев поделился снимком, на котором он изображен со своим сыном Алексеем.
«Выпускник 2022», – подписал фото Гусев-старший.
17-летний Алексей Гусев выступает за позиции защитника в составе юношеских команд «Динамо» и сборной Украины U-17.
Отметим, Олег Гусев является ассистентом Мирчи Луческу в тренерском штабе «бело-синих».
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