ФОТО. Он тоже играет в Динамо. Олег Гусев похвастался сыном-выпускником

Бывший игрок «Динамо» и сборной Украины Олег Гусев поделился снимком, на котором он изображен со своим сыном Алексеем.

«Выпускник 2022», – подписал фото Гусев-старший.

17-летний Алексей Гусев выступает за позиции защитника в составе юношеских команд «Динамо» и сборной Украины U-17.

Отметим, Олег Гусев является ассистентом Мирчи Луческу в тренерском штабе «бело-синих».