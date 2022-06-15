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  4. ФОТО. Он тоже играет в Динамо. Олег Гусев похвастался сыном-выпускником
Украина. Премьер лига
15 июня 2022, 21:15 |
1734
0

ФОТО. Он тоже играет в Динамо. Олег Гусев похвастался сыном-выпускником

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15 июня 2022, 21:15 |
1734
0
ФОТО. Он тоже играет в Динамо. Олег Гусев похвастался сыном-выпускником
dynamo.kiev.ua. Олег Гусев

Бывший игрок «Динамо» и сборной Украины Олег Гусев поделился снимком, на котором он изображен со своим сыном Алексеем.

«Выпускник 2022», – подписал фото Гусев-старший.

17-летний Алексей Гусев выступает за позиции защитника в составе юношеских команд «Динамо» и сборной Украины U-17.

Отметим, Олег Гусев является ассистентом Мирчи Луческу в тренерском штабе «бело-синих».

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