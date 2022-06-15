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  4. Впервые с введения рейтинга ATP два лучших игрока не сыграют на Уимблдоне
Уимблдон
15 июня 2022, 20:59 |
807
0

Впервые с введения рейтинга ATP два лучших игрока не сыграют на Уимблдоне

Первая и вторая ракетки мира пропустят турнир

15 июня 2022, 20:59 |
807
0
Впервые с введения рейтинга ATP два лучших игрока не сыграют на Уимблдоне
Getty Images/Global Images Ukraine

Немецкий теннисист Александр Зверев официально снялся с Уимблдонского турнира.

Это означает, что на травяном мейджоре не сыграет первая и вторая ракетки мужского рейтинга.

Отметим, что Зверев тяжело травмировался в полуфинале Ролан Гаррос, а россиянин Даниил Медведев не допущен до соревнований в Великобритании из-за российского военного вторжения в Украину.

Действующий чемпион Уимблдонского турнира серб Новак Джокович сейчас занимает третью строчку мировой классификации.

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Александр Зверев Уимблдон-2022 Даниил Медведев Новак Джокович
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