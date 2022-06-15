Впервые с введения рейтинга ATP два лучших игрока не сыграют на Уимблдоне

Немецкий теннисист Александр Зверев официально снялся с Уимблдонского турнира.

Это означает, что на травяном мейджоре не сыграет первая и вторая ракетки мужского рейтинга.

Отметим, что Зверев тяжело травмировался в полуфинале Ролан Гаррос, а россиянин Даниил Медведев не допущен до соревнований в Великобритании из-за российского военного вторжения в Украину.

Действующий чемпион Уимблдонского турнира серб Новак Джокович сейчас занимает третью строчку мировой классификации.