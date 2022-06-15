Лига наций15 июня 2022, 20:47 |
588
1
ЗАХОВАЙЛО – о ничьей с Ирландией: «Будем обвинять терпилу тренера?»
Специалист считает, что наши оказались не готовы
15 июня 2022, 20:47 |
588
1
Известный футбольный агент Вячеслав Заховайло прокомментировал ничейный результат матча Лиги наций Украина – Ирландия (1:1).
«К сожалению, наши оказались не готовы. Традиционно будем обвинять терпилу тренера? Шапаренко, Караваев, мягко говоря, выпадали, да полкоманды исполняли Христо Стоичку. Наверное, наелись... Критика заслуженная… Послушаю... Пусть Петраков отмазывает своих подопечных», – написал Заховайло в фейсбуке.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 15 июня 2022, 16:11 2
Вице-президент клуба - о ситуации харьковчан
Футбол | 15 июня 2022, 14:33 0
Легионеров ждать не стоит
Футбол | 15.06.2022, 13:18
Футбол | 14.06.2022, 23:00
Футбол | 15.06.2022, 00:25
Новини партнерів
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
В'ячеслав Заховайло, у тебе в голові клепка є? Хлопці за дві неділі зіграли п'ять матчів. Чотири з них, приблизно з рівними по класу суперниками. За той час, який Петраков у керма збірної, його збірна грає на "тверду четвірку", при цьому без провальних матчів, які були при Шевченку та з потенціалом, який видний неозброєним оком. Відчепіться від Олександра Васильовича, експерди .ерові😡
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
14.06.2022, 19:57 7
14.06.2022, 23:42 7
13.06.2022, 17:55 5
14.06.2022, 18:57 4
15.06.2022, 08:33
14.06.2022, 12:38 3
14.06.2022, 18:43 2
14.06.2022, 07:58 9