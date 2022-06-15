ЗАХОВАЙЛО – о ничьей с Ирландией: «Будем обвинять терпилу тренера?»

Известный футбольный агент Вячеслав Заховайло прокомментировал ничейный результат матча Лиги наций Украина – Ирландия (1:1).

«К сожалению, наши оказались не готовы. Традиционно будем обвинять терпилу тренера? Шапаренко, Караваев, мягко говоря, выпадали, да полкоманды исполняли Христо Стоичку. Наверное, наелись... Критика заслуженная… Послушаю... Пусть Петраков отмазывает своих подопечных», – написал Заховайло в фейсбуке.