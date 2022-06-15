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  4. ЗАХОВАЙЛО – о ничьей с Ирландией: «Будем обвинять терпилу тренера?»
Лига наций
15 июня 2022, 20:47 |
588
1

ЗАХОВАЙЛО – о ничьей с Ирландией: «Будем обвинять терпилу тренера?»

Специалист считает, что наши оказались не готовы

15 июня 2022, 20:47 |
588
1
ЗАХОВАЙЛО – о ничьей с Ирландией: «Будем обвинять терпилу тренера?»
УАФ

Известный футбольный агент Вячеслав Заховайло прокомментировал ничейный результат матча Лиги наций Украина – Ирландия (1:1).

«К сожалению, наши оказались не готовы. Традиционно будем обвинять терпилу тренера? Шапаренко, Караваев, мягко говоря, выпадали, да полкоманды исполняли Христо Стоичку. Наверное, наелись... Критика заслуженная… Послушаю... Пусть Петраков отмазывает своих подопечных», – написал Заховайло в фейсбуке.

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Вячеслав Заховайло сборная Украины по футболу сборная Ирландии по футболу Лига наций Украина - Ирландия
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Комментарии 1
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Роман Романченков
В'ячеслав Заховайло, у тебе в голові клепка є? Хлопці за дві неділі зіграли п'ять матчів. Чотири з них, приблизно з рівними по класу суперниками. За той час, який Петраков у керма збірної, його збірна грає на "тверду четвірку", при цьому без провальних матчів, які були при Шевченку та з потенціалом, який видний неозброєним оком. Відчепіться від Олександра Васильовича, експерди .ерові😡
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