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WTA
15 июня 2022, 20:14 |
131
0

Ангелина КАЛИНИНА: «Моя мечта – чтобы эта война закончилась»

Украинская теннисистка – о прогрессе в рейтинге

15 июня 2022, 20:14 |
131
0
Ангелина КАЛИНИНА: «Моя мечта – чтобы эта война закончилась»
Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина

Первая ракетка Украины Ангелина Калинина рассказала о своем прогрессе в рейтинге.

«Можно ли сказать, что эта война мне чем-то помогла и мотивировала? Нет, она ничем мне не помогла. Моя мечта – чтобы эта война закончилась, чтобы атака на Украину прекратилась навсегда. Когда был турнир в Индиан-Уэллс, я даже неделю не могла потренироваться, я была в таком шоке, что не могла подготовиться к соревнованиям. Моя семья жила под обстрелами. Я не могла собраться нормально, вот и все. 

Эта ситуация просто показала мне, как наша жизнь может поменяться за две секунды со стабильного, яркого и светлого будущего настолько, что ты не будешь знать, ни что будет завтра, ни что тебя ждет. А то, что я поднялась в рейтинге, так я была мотивирована работать в любом случае. То, что мой рейтинг растет, пока все это происходит, это не имеет никакой взаимосвязи. Я работала всю жизнь, чтобы стать лучше, поэтому, конечно, я счастлива, что есть и результаты этого труда», – сказала Калинина. 

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Источник Большой теннис Украины
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