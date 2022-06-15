Артем ДОВБИК – о голе от Ирландии: «В будущем таких ошибок не будет»

Нападающий национальной сборной Украины Артем Довбик прокомментировал ничейный результат поединка с Ирландией (1:1) в Лиге наций, где он забил единственный мяч нашей команды.

– Поединок оказался очень эмоциональным. С чем это связываешь?

– Думаю, все где-то устали, наелись. Игра была вязкой, на руку сборной Ирландии.

– Как можно было пропустить первый мяч от Коллинза?

– Там была цепочка ошибок. Думаю, мы разберем этот момент и в будущем таких ошибок не будет.

0:1. Нейтан Коллинз, 32 мин.

– Что говорил капитан Андрей Ярмоленко в эмоциональном круге перед началом поединка?

– Он подбадривал нас. Говорил, чтобы мы не играли длинными передачами, как ирландцы, а пытались контролировать мяч, дергать соперника с фланга на фланг.

– Как оценишь дебют Дмитрия Ризныка в официальных турнирах?

– Я считаю, он хорошо сыграл, уверенно. Желаю ему удачных матчей в будущем.

– Ярмоленко ассистировал тебе с правой...

– Он разобрался как мастер. Мне осталось только поразить ворота.

– Мы потеряли два очка или добыли одно?

– По такой игре, думаю, счет закономерен.

– Какие выводы после июньских матчей можно сделать?

– Мы хорошо отыграли Лигу наций. Где-то была усталость, но все играли, зная, что надо отдать всего себя.

– У нас сейчас семь очков, хотя могло быть девять. Немного обидно?

– Обидно, но это футбол. Ничего страшного. Думаю, в будущем будем исправлять эту ситуацию.

– Александр Петраков похвалил команду. Соглашаешься с ним?

– Да, все молодцы, отдали все силы.