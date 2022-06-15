Артем ДОВБИК – о голе от Ирландии: «В будущем таких ошибок не будет»
Форвард сборной Украины – о матче Лиги наций
Нападающий национальной сборной Украины Артем Довбик прокомментировал ничейный результат поединка с Ирландией (1:1) в Лиге наций, где он забил единственный мяч нашей команды.
– Поединок оказался очень эмоциональным. С чем это связываешь?
– Думаю, все где-то устали, наелись. Игра была вязкой, на руку сборной Ирландии.
– Как можно было пропустить первый мяч от Коллинза?
– Там была цепочка ошибок. Думаю, мы разберем этот момент и в будущем таких ошибок не будет.
0:1. Нейтан Коллинз, 32 мин.
– Что говорил капитан Андрей Ярмоленко в эмоциональном круге перед началом поединка?
– Он подбадривал нас. Говорил, чтобы мы не играли длинными передачами, как ирландцы, а пытались контролировать мяч, дергать соперника с фланга на фланг.
– Как оценишь дебют Дмитрия Ризныка в официальных турнирах?
– Я считаю, он хорошо сыграл, уверенно. Желаю ему удачных матчей в будущем.
– Ярмоленко ассистировал тебе с правой...
– Он разобрался как мастер. Мне осталось только поразить ворота.
– Мы потеряли два очка или добыли одно?
– По такой игре, думаю, счет закономерен.
– Какие выводы после июньских матчей можно сделать?
– Мы хорошо отыграли Лигу наций. Где-то была усталость, но все играли, зная, что надо отдать всего себя.
– У нас сейчас семь очков, хотя могло быть девять. Немного обидно?
– Обидно, но это футбол. Ничего страшного. Думаю, в будущем будем исправлять эту ситуацию.
– Александр Петраков похвалил команду. Соглашаешься с ним?
– Да, все молодцы, отдали все силы.
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