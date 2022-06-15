Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Артем ДОВБИК – о голе от Ирландии: «В будущем таких ошибок не будет»
Лига наций
15 июня 2022, 19:17 | Обновлено 15 июня 2022, 19:18
362
0

Артем ДОВБИК – о голе от Ирландии: «В будущем таких ошибок не будет»

Форвард сборной Украины – о матче Лиги наций

15 июня 2022, 19:17 | Обновлено 15 июня 2022, 19:18
362
0
Артем ДОВБИК – о голе от Ирландии: «В будущем таких ошибок не будет»
УАФ. Артем Довбик

Нападающий национальной сборной Украины Артем Довбик прокомментировал ничейный результат поединка с Ирландией (1:1) в Лиге наций, где он забил единственный мяч нашей команды.

– Поединок оказался очень эмоциональным. С чем это связываешь?
– Думаю, все где-то устали, наелись. Игра была вязкой, на руку сборной Ирландии.

– Как можно было пропустить первый мяч от Коллинза?
– Там была цепочка ошибок. Думаю, мы разберем этот момент и в будущем таких ошибок не будет.

0:1. Нейтан Коллинз, 32 мин.

– Что говорил капитан Андрей Ярмоленко в эмоциональном круге перед началом поединка?
– Он подбадривал нас. Говорил, чтобы мы не играли длинными передачами, как ирландцы, а пытались контролировать мяч, дергать соперника с фланга на фланг.

– Как оценишь дебют Дмитрия Ризныка в официальных турнирах?
– Я считаю, он хорошо сыграл, уверенно. Желаю ему удачных матчей в будущем.

– Ярмоленко ассистировал тебе с правой...
– Он разобрался как мастер. Мне осталось только поразить ворота.

– Мы потеряли два очка или добыли одно?
– По такой игре, думаю, счет закономерен.

– Какие выводы после июньских матчей можно сделать?
– Мы хорошо отыграли Лигу наций. Где-то была усталость, но все играли, зная, что надо отдать всего себя.

– У нас сейчас семь очков, хотя могло быть девять. Немного обидно?
– Обидно, но это футбол. Ничего страшного. Думаю, в будущем будем исправлять эту ситуацию.

– Александр Петраков похвалил команду. Соглашаешься с ним?
– Да, все молодцы, отдали все силы.

По теме:
Евгений СЕЛЕЗНЕВ: «Буяльский заслуживал место в сборной»
Роберто МАНЧИНИ: «В матче с Германией были и хорошие моменты»
Травма Яремчука оказалась несерьезной
сборная Украины по футболу сборная Ирландии по футболу Лига наций Артем Довбик Украина - Ирландия
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Украинская ассоциация футбола
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Сборная Украины: полет нормальный
Футбол | 15 июня 2022, 12:10 2
Сборная Украины: полет нормальный
Сборная Украины: полет нормальный

Акценты обозревателя Sport.ua после игры Украина – Ирландия

Евгений КРАСНИКОВ: «Скорее всего, состав Металлиста будет украинским»
Футбол | 15 июня 2022, 14:33 0
Евгений КРАСНИКОВ: «Скорее всего, состав Металлиста будет украинским»
Евгений КРАСНИКОВ: «Скорее всего, состав Металлиста будет украинским»

Легионеров ждать не стоит

Динамо узнало соперника. Результаты жеребьевки Q2 Лиги чемпионов
Футбол | 15.06.2022, 13:18
Динамо узнало соперника. Результаты жеребьевки Q2 Лиги чемпионов
Динамо узнало соперника. Результаты жеребьевки Q2 Лиги чемпионов
Украина возглавляет группу. Турнирные таблицы Лиги наций перед паузой
Футбол | 14.06.2022, 23:59
Украина возглавляет группу. Турнирные таблицы Лиги наций перед паузой
Украина возглавляет группу. Турнирные таблицы Лиги наций перед паузой
Венгрия забила 4 гола в ворота сборной Англии, Германия разгромила Италию
Футбол | 14.06.2022, 23:42
Венгрия забила 4 гола в ворота сборной Англии, Германия разгромила Италию
Венгрия забила 4 гола в ворота сборной Англии, Германия разгромила Италию
Новини партнерів
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Александр ПЕТРАКОВ: «Вся команда переболела после Уэльса»
Александр ПЕТРАКОВ: «Вся команда переболела после Уэльса»
13.06.2022, 17:55 5
Футбол
Почему ПСЖ так хочет Зидана, и почему Париж вряд ли сможет его получить
Почему ПСЖ так хочет Зидана, и почему Париж вряд ли сможет его получить
14.06.2022, 12:38 3
Футбол
ШВАРЦЕНЕГГЕР: «У нас на руках кровь, потому что мы финансируем войну»
ШВАРЦЕНЕГГЕР: «У нас на руках кровь, потому что мы финансируем войну»
14.06.2022, 19:57 7
Война
ПЕТРАКОВ: «Теперь поедем в Варшаву делать британские визы»
ПЕТРАКОВ: «Теперь поедем в Варшаву делать британские визы»
15.06.2022, 01:10 9
Футбол
Украина – Ирландия – 1:1. Ничья в Лодзи. Видео голов и обзор матча
Украина – Ирландия – 1:1. Ничья в Лодзи. Видео голов и обзор матча
15.06.2022, 00:25
Футбол
Ястремская обыграла вторую ракетку Польши на турнире в Бирмингеме
Ястремская обыграла вторую ракетку Польши на турнире в Бирмингеме
14.06.2022, 14:26 3
Теннис
Йожеф САБО: «Мне стыдно, что я мадьяр»
Йожеф САБО: «Мне стыдно, что я мадьяр»
14.06.2022, 18:57 4
Футбол
Тайсон ФЬЮРИ: «У Джошуа нет яиц. Усик остановит его за 8 раундов»
Тайсон ФЬЮРИ: «У Джошуа нет яиц. Усик остановит его за 8 раундов»
15.06.2022, 11:20
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем