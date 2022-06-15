Винисиус вскоре продлит контракт с Реалом

«Реал» близок к продлению контракта с Винисиусом Жуниором. Переговоры с бразильским вингером находятся на финальной стадии.

Ожидается, что все детали соглашения будут согласованы до конца этой или, в крайнем случае, следующей недели. Сейчас главное разногласие – срок контракта. «Реал» хочет подписать 4-летний контракт, Винисиус требует более краткосрочную угоду, на 2-3 года.

Финансовые условия сделки уже согласованы. Зарплата Винисиуса вырастет с 3,2 до 10 миллионов евро в год без учета бонусов. Сумма клаусулы увеличится с 350 миллионов до 1 миллиарда евро.

В нынешнем сезоне на счету Винисиуса Жуниора 22 гола и 20 ассистов в 52 матчах за «Реал» во всех турнирах. Нынешний контракт 21-летнего бразильца действует до лета 2024 года.