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  4. Винисиус вскоре продлит контракт с Реалом
Испания
15 июня 2022, 19:04 |
74
0

Винисиус вскоре продлит контракт с Реалом

Переговоры находятся на финальной стадии

15 июня 2022, 19:04 |
74
0
Винисиус вскоре продлит контракт с Реалом
Getty Images/Global Images Ukraine. Винисиус Жуниор

«Реал» близок к продлению контракта с Винисиусом Жуниором. Переговоры с бразильским вингером находятся на финальной стадии.

Ожидается, что все детали соглашения будут согласованы до конца этой или, в крайнем случае, следующей недели. Сейчас главное разногласие – срок контракта. «Реал» хочет подписать 4-летний контракт, Винисиус требует более краткосрочную угоду, на 2-3 года.

Финансовые условия сделки уже согласованы. Зарплата Винисиуса вырастет с 3,2 до 10 миллионов евро в год без учета бонусов. Сумма клаусулы увеличится с 350 миллионов до 1 миллиарда евро.

В нынешнем сезоне на счету Винисиуса Жуниора 22 гола и 20 ассистов в 52 матчах за «Реал» во всех турнирах. Нынешний контракт 21-летнего бразильца действует до лета 2024 года.

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Источник Marca
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