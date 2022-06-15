Ангелина КАЛИНИНА: «Есть проблемы на траве. Пытаюсь разобраться с игрой»

Теннисистка Ангелина Калинина, которая стала первой ракеткой Украины, надеется улучшить свои выступления на травяном покрытии.

Высокий рейтинг позволяет ей заявиться на больше травяных турниров.

«Пока я с травой так и не дружу (смеется), я пытаюсь найти решение, как-нибудь наладить наши отношения. Пока я привыкаю. Я играла в Хертогенбосе, потом у меня Берлин, Истборн, Уимблдон. Это впервые я буду играть все недели во время травяного сезона именно на траве. Раньше было такое, что я недели играла на грунте, а потом сразу у меня Уимблдон. Но теперь со своим рейтингом я могу заявиться на все травяные турниры.

«Я ищу свою игру на траве, тренируюсь без ожиданий. Я до сих пор пытаюсь разобраться, как играть на этом покрытии. То есть я понимаю, что нужно делать, но не все у меня работает».

«Я стараюсь потихоньку двигаться вперед, я говорю себе, мол, да, я не очень хороша на этом покрытии, но я буду делать все, что в моих силах, чтобы стать лучше», – сказала Калинина в интервью The Functional Tennis Podcast.