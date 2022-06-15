Игрок Краматорска защищает Украину в составе спецподразделения KRAKEN

Игрок ФК «Краматорск» Павел Похитайло в составе спецподразделения KRAKEN защищает нашу страну в Харьковской области.

В начале полномасштабной войны Павел присоединился к волонтерской деятельности, а затем с оружием отправился на фронт, чтобы встать на защиту Украины от российских захватчиков.

Отметим, что в составе спецподразделения KRAKEN с первых дней войны защищает Украину наш коллега – корреспондент Sport.ua Михаил Шаповалов.