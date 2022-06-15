Украина. Первая лига15 июня 2022, 15:59 | Обновлено 15 июня 2022, 16:04
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Игрок Краматорска защищает Украину в составе спецподразделения KRAKEN
Профессиональный футболист с оружием в руках защищает Украину
15 июня 2022, 15:59 | Обновлено 15 июня 2022, 16:04
386
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Игрок ФК «Краматорск» Павел Похитайло в составе спецподразделения KRAKEN защищает нашу страну в Харьковской области.
В начале полномасштабной войны Павел присоединился к волонтерской деятельности, а затем с оружием отправился на фронт, чтобы встать на защиту Украины от российских захватчиков.
Отметим, что в составе спецподразделения KRAKEN с первых дней войны защищает Украину наш коллега – корреспондент Sport.ua Михаил Шаповалов.
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