Украина. Премьер лига15 июня 2022, 15:20 |
798
1
Максимов о легионерах в УПЛ: «Почему ссыкуны? Это не их война»
Тренер понимает зарубежных футболистов
15 июня 2022, 15:20 |
798
1
Экс-наставник «Ворсклы» Юрий Максимов не согласен с критикой легионеров, которые не собираются возвращаться в украинский футбол из-за войны.
«Легионеры - ссыкуны? Ну почему вы так. Они приехали сюда деньги зарабатывать, а не на войну. У них семьи, дети, они переживают».
«Я понимаю, что это не их война», - сказал Максимов.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 15 июня 2022, 00:25 0
Смотрите видеообзор поединка 4-го тура Лиги наций
Футбол | 14 июня 2022, 17:56 14
Экс-форвард «Динамо» ответил на критику комментатора
Футбол | 15.06.2022, 13:50
Футбол | 15.06.2022, 05:20
Футбол | 15.06.2022, 14:33
Новини партнерів
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Повністю згоден з Максімовим ! Слава Україні !!!
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
14.06.2022, 23:42 7
14.06.2022, 23:00
15.06.2022, 11:20
13.06.2022, 17:55 5
14.06.2022, 17:34 4
14.06.2022, 11:55 1
15.06.2022, 01:10 9
14.06.2022, 18:57 4