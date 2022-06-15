Максимов о легионерах в УПЛ: «Почему ссыкуны? Это не их война»

Экс-наставник «Ворсклы» Юрий Максимов не согласен с критикой легионеров, которые не собираются возвращаться в украинский футбол из-за войны.

«Легионеры - ссыкуны? Ну почему вы так. Они приехали сюда деньги зарабатывать, а не на войну. У них семьи, дети, они переживают».

«Я понимаю, что это не их война», - сказал Максимов.