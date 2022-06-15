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  4. Максимов о легионерах в УПЛ: «Почему ссыкуны? Это не их война»
Украина. Премьер лига
15 июня 2022, 15:20 |
798
1

Максимов о легионерах в УПЛ: «Почему ссыкуны? Это не их война»

Тренер понимает зарубежных футболистов

15 июня 2022, 15:20 |
798
1
Максимов о легионерах в УПЛ: «Почему ссыкуны? Это не их война»
vorskla.com.ua

Экс-наставник «Ворсклы» Юрий Максимов не согласен с критикой легионеров, которые не собираются возвращаться в украинский футбол из-за войны.

«Легионеры - ссыкуны? Ну почему вы так. Они приехали сюда деньги зарабатывать, а не на войну. У них семьи, дети, они переживают».

«Я понимаю, что это не их война», - сказал Максимов.

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Источник Sportarena
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Повністю згоден з Максімовим !  Слава  Україні !!!
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