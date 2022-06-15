Александр СЕВИДОВ: «Уверен, что Украина вернется в дивизион А Лиги наций»

Известный украинский тренер Александр Севидов поделился мнением о перспективах сборной Украины в Лиге наций.

«Уверен, что наша сборная сильнейшая в этой группе, и конечно же стоит задача вернуться в группу А. Уверен, что так и будет», - сказал Севидов.

Отметим, что после трех сыгранных поединков команда Александра Петракова имеет 7 очков в активе и занимает первое место в турнирной таблице группы В1, опережая Шотландию на 1 балл.