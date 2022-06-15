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  4. Александр СЕВИДОВ: «Уверен, что Украина вернется в дивизион А Лиги наций»
Лига наций
15 июня 2022, 14:35 | Обновлено 15 июня 2022, 14:58
196
0

Александр СЕВИДОВ: «Уверен, что Украина вернется в дивизион А Лиги наций»

Специалист – о перспективах команды Александра Петракова

15 июня 2022, 14:35 | Обновлено 15 июня 2022, 14:58
196
0
Александр СЕВИДОВ: «Уверен, что Украина вернется в дивизион А Лиги наций»
ФК Металлист. Александр Севидов

Известный украинский тренер Александр Севидов поделился мнением о перспективах сборной Украины в Лиге наций.

«Уверен, что наша сборная сильнейшая в этой группе, и конечно же стоит задача вернуться в группу А. Уверен, что так и будет», - сказал Севидов.

Отметим, что после трех сыгранных поединков команда Александра Петракова имеет 7 очков в активе и занимает первое место в турнирной таблице группы В1, опережая Шотландию на 1 балл.

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Александр Севидов Лига наций Александр Петраков сборная Украины по футболу
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Источник Эпоха футбола
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