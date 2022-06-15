Лига наций15 июня 2022, 14:35 | Обновлено 15 июня 2022, 14:58
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Александр СЕВИДОВ: «Уверен, что Украина вернется в дивизион А Лиги наций»
Специалист – о перспективах команды Александра Петракова
15 июня 2022, 14:35 | Обновлено 15 июня 2022, 14:58
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Известный украинский тренер Александр Севидов поделился мнением о перспективах сборной Украины в Лиге наций.
«Уверен, что наша сборная сильнейшая в этой группе, и конечно же стоит задача вернуться в группу А. Уверен, что так и будет», - сказал Севидов.
Отметим, что после трех сыгранных поединков команда Александра Петракова имеет 7 очков в активе и занимает первое место в турнирной таблице группы В1, опережая Шотландию на 1 балл.
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