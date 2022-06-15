Евгений КРАСНИКОВ: «Скорее всего, состав Металлиста будет украинским»
Легионеров ждать не стоит
Вице-президент «Металлиста» Евгений Красников рассказал о том, как харьковская команда готовится к сезону УПЛ.
— Расскажите, где сейчас команда?
— Сегодня под руководством Александра Кучера стартовал сбор «Металлиста» в Турции. 19 июня у «Металлиста» запланирован спарринг с Ираном U-19, а 25 июня сыграем с «Ботевом».
Также мы ведем переговоры о проведении еще ряда встреч. Программа сборов уже разработана, с этим всё в порядке.
— Всех игроков удалось собрать?
— Все украинцы на месте, скоро должны подъехать Романюк и Федорив. Легионеры по-прежнему находятся в арендах.
— Что будет в дальнейшем с легионерами, уже есть какая-то конкретика?
— Пока мы еще не разговаривали на эту тему. Все зависит от ситуации в стране и где будет проводиться чемпионат. Скорее всего, мы оставим их в арендах и будем играть украинцами. Хотя всё может поменяться в любую минуту.
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