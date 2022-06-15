Евгений КРАСНИКОВ: «Скорее всего, состав Металлиста будет украинским»

Вице-президент «Металлиста» Евгений Красников рассказал о том, как харьковская команда готовится к сезону УПЛ.

— Расскажите, где сейчас команда?

— Сегодня под руководством Александра Кучера стартовал сбор «Металлиста» в Турции. 19 июня у «Металлиста» запланирован спарринг с Ираном U-19, а 25 июня сыграем с «Ботевом».

Также мы ведем переговоры о проведении еще ряда встреч. Программа сборов уже разработана, с этим всё в порядке.

— Всех игроков удалось собрать?

— Все украинцы на месте, скоро должны подъехать Романюк и Федорив. Легионеры по-прежнему находятся в арендах.

— Что будет в дальнейшем с легионерами, уже есть какая-то конкретика?

— Пока мы еще не разговаривали на эту тему. Все зависит от ситуации в стране и где будет проводиться чемпионат. Скорее всего, мы оставим их в арендах и будем играть украинцами. Хотя всё может поменяться в любую минуту.