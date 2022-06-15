Виталий МИКОЛЕНКО: «Интрига в нашей группе Лиги наций будет до последнего»
Игрок прокомментировал последние результаты
Защитник сборной Украины Виталий Миколенко оценил матч Лиги наций против Ирландии, а также общий результат команды в июне.
— Насколько справедлив счет 1:1? Заслужили или отскочили?
— Не скажу, что «отскочили» или заслужили победу. Думаю, результат закономерен.
— Как прокомментируешь пропущенный гол?
- У Коллинза так получилось, молодец. На следующем сборе разберем ошибки, поймем, кто виноват в голе.
— Капитан наконец-то вернулся в основной состав. Насколько Андрей Ярмоленко важен для коллектива?
— Это очень важный игрок, капитан, который всегда ведет команду вперед. После небольшой паузы он вышел на поле, старался, как все остальные.
— Ярмоленко ассистировал Артему Довбику правой ногой. Его права стала гораздо сильнее?
— Ярмоленко как вино - с годами становится сильнее и лучше.
— Как думаешь, удастся ли удержать первое место в группе Лиги наций?
— Посмотрим. Во время следующего сбора у нас будут две тяжелые игры с Шотландией. Думаю, и с Арменией на выезде тоже будет непросто. Думаю, интрига будет держаться до последнего.
- Какие итоги июньских матчей можно сделать?
— Мы выполнили задачу на 50%, потому что главной задачей было выйти на чемпионат мира. В Лиге наций мы остались на первом месте.
– У нас сейчас семь очков, хотя могло быть девять. Немного обидно?
- Могло быть и шесть. Еще раз повторюсь, результат закономерен, обе команды хотели победить.
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