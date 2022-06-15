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  4. Виталий МИКОЛЕНКО: «Интрига в нашей группе Лиги наций будет до последнего»
Лига наций
15 июня 2022, 14:08 |
281
0

Виталий МИКОЛЕНКО: «Интрига в нашей группе Лиги наций будет до последнего»

Игрок прокомментировал последние результаты

15 июня 2022, 14:08 |
281
0
Виталий МИКОЛЕНКО: «Интрига в нашей группе Лиги наций будет до последнего»
Getty Images/Global Images Ukraine

Защитник сборной Украины Виталий Миколенко оценил матч Лиги наций против Ирландии, а также общий результат команды в июне.

— Насколько справедлив счет 1:1? Заслужили или отскочили?

— Не скажу, что «отскочили» или заслужили победу. Думаю, результат закономерен.

— Как прокомментируешь пропущенный гол?

- У Коллинза так получилось, молодец. На следующем сборе разберем ошибки, поймем, кто виноват в голе.

— Капитан наконец-то вернулся в основной состав. Насколько Андрей Ярмоленко важен для коллектива?

— Это очень важный игрок, капитан, который всегда ведет команду вперед. После небольшой паузы он вышел на поле, старался, как все остальные.

— Ярмоленко ассистировал Артему Довбику правой ногой. Его права стала гораздо сильнее?

— Ярмоленко как вино - с годами становится сильнее и лучше.

— Как думаешь, удастся ли удержать первое место в группе Лиги наций?

— Посмотрим. Во время следующего сбора у нас будут две тяжелые игры с Шотландией. Думаю, и с Арменией на выезде тоже будет непросто. Думаю, интрига будет держаться до последнего.

- Какие итоги июньских матчей можно сделать?

— Мы выполнили задачу на 50%, потому что главной задачей было выйти на чемпионат мира. В Лиге наций мы остались на первом месте.

– У нас сейчас семь очков, хотя могло быть девять. Немного обидно?

- Могло быть и шесть. Еще раз повторюсь, результат закономерен, обе команды хотели победить.

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Источник Украинская ассоциация футбола
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