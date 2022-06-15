Бразилец Дуду рассказал, почему Шевченко не тренировался с Динамо

Бывший вингер «Динамо» Дуду вспомнил времена, когда ему довелось пересечься в киевской команде с легендарным экс-форвардом Андреем Шевченко.

«Шевченко был тихим, ему нравились бразильцы, но приходило время, когда он всю неделю отсутствовал. Прилетал в пятницу, тренировался, играл в субботу и улетал. Он всю неделю оставался в Лондоне, приезжал играть и возвращался туда», - сказал Дуду.

Напомним, Андрей Шевченко вернулся в «Динамо» летом 2009 года из «Челси», а спустя три сезона, после финальной части Евро-2012, завершил карьеру игрока.