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  4. Бразилец Дуду рассказал, почему Шевченко не тренировался с Динамо
Украина. Премьер лига
15 июня 2022, 12:32 |
1235
0

Бразилец Дуду рассказал, почему Шевченко не тренировался с Динамо

В то время легенда украинского футбола де-факто жил на две страны

15 июня 2022, 12:32 |
1235
0
Бразилец Дуду рассказал, почему Шевченко не тренировался с Динамо
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Шевченко

Бывший вингер «Динамо» Дуду вспомнил времена, когда ему довелось пересечься в киевской команде с легендарным экс-форвардом Андреем Шевченко.

«Шевченко был тихим, ему нравились бразильцы, но приходило время, когда он всю неделю отсутствовал. Прилетал в пятницу, тренировался, играл в субботу и улетал. Он всю неделю оставался в Лондоне, приезжал играть и возвращался туда», - сказал Дуду.

Напомним, Андрей Шевченко вернулся в «Динамо» летом 2009 года из «Челси», а спустя три сезона, после финальной части Евро-2012, завершил карьеру игрока.

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Источник UOL Esporte
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