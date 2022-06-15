Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Война
  3. Новости войны
  4. ФОТО. Россия уничтожила базу Международной теннисной академии под Киевом
Украина
15 июня 2022, 08:33 | Обновлено 16 июня 2022, 06:27
4381
0

ФОТО. Россия уничтожила базу Международной теннисной академии под Киевом

На это базе тренировались теннисисты, а также сборные Украины по баскетболу

15 июня 2022, 08:33 | Обновлено 16 июня 2022, 06:27
4381
0
ФОТО. Россия уничтожила базу Международной теннисной академии под Киевом
ФБУ

Появились фото результаты обстрела российскими оккупантами Международной теннисной академии в Пуще-Водице.

На фотографиях заметны повреждения зданий, иссеченные осколками фасады и ограждения, разбитые окна, изуродованные корты, воронки от обломков, остатки мин.

На этой базе тренировались теннисисты и баскетбольные сборные Украины.

ФБУ
ФБУ
ФБУ
ФБУ
ФБУ

 

По теме:
ВИДЕО. Ярмоленко показал носки с напутствием для любителей русского мира
Роман ЗОЗУЛЯ: «Наши дроны уже на передовой и транслируют красивую картинку»
ФОТО. Украинка развернула флаг Азова на турнире по боксу в Венгрии
российско-украинская война теннис фото бомбардировки
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Федерация баскетбола Украины
Оцените материал
(45)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Генштаб: «ВСУ заставили врага отступить на двух направлениях»
Война | 15 июня 2022, 11:25 0
Генштаб: «ВСУ заставили врага отступить на двух направлениях»
Генштаб: «ВСУ заставили врага отступить на двух направлениях»

Свежая сводка генерального штаба

Италия впервые за 65 лет пропустила 5 голов в одном матче
Футбол | 15 июня 2022, 07:37 0
Италия впервые за 65 лет пропустила 5 голов в одном матче
Италия впервые за 65 лет пропустила 5 голов в одном матче

«Скуадра адзурра» потерпела разгромное поражение от Германии

Турция – Литва – 2:0. Победа хозяев в Измире. Видео голов и обзор матча
Футбол | 16.06.2022, 04:40
Турция – Литва – 2:0. Победа хозяев в Измире. Видео голов и обзор матча
Турция – Литва – 2:0. Победа хозяев в Измире. Видео голов и обзор матча
Он был сумасшедшим. Дуду назвал бразильца, которого боялись украинцы Динамо
Футбол | 15.06.2022, 12:49
Он был сумасшедшим. Дуду назвал бразильца, которого боялись украинцы Динамо
Он был сумасшедшим. Дуду назвал бразильца, которого боялись украинцы Динамо
Тайсон ФЬЮРИ: «У Джошуа нет яиц. Усик остановит его за 8 раундов»
Бокс | 15.06.2022, 11:20
Тайсон ФЬЮРИ: «У Джошуа нет яиц. Усик остановит его за 8 раундов»
Тайсон ФЬЮРИ: «У Джошуа нет яиц. Усик остановит его за 8 раундов»
Новини партнерів
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Так войну не выиграть. Минобороны рассказало о поставках оружия для ВСУ
Так войну не выиграть. Минобороны рассказало о поставках оружия для ВСУ
14.06.2022, 22:40
Война
Российский хоккеист Сокола: «Адекватные люди не станут поддерживать войну»
Российский хоккеист Сокола: «Адекватные люди не станут поддерживать войну»
14.06.2022, 11:55 1
Хоккей
Евгений СЕЛЕЗНЕВ: «Мне стыдно, что я играл в россии»
Евгений СЕЛЕЗНЕВ: «Мне стыдно, что я играл в россии»
14.06.2022, 18:43 2
Футбол
Почему ПСЖ так хочет Зидана, и почему Париж вряд ли сможет его получить
Почему ПСЖ так хочет Зидана, и почему Париж вряд ли сможет его получить
14.06.2022, 12:38 3
Футбол
Бойкот российским спортсменам: Андрей Шевченко открыл Спортивный фронт
Бойкот российским спортсменам: Андрей Шевченко открыл Спортивный фронт
14.06.2022, 07:58 9
Футбол
Украина возглавляет группу. Турнирные таблицы Лиги наций перед паузой
Украина возглавляет группу. Турнирные таблицы Лиги наций перед паузой
14.06.2022, 23:59 3
Футбол
ШВАРЦЕНЕГГЕР: «У нас на руках кровь, потому что мы финансируем войну»
ШВАРЦЕНЕГГЕР: «У нас на руках кровь, потому что мы финансируем войну»
14.06.2022, 19:57 8
Война
Смазанный последний аккорд. Сборная Украины сыграла вничью с Ирландией
Смазанный последний аккорд. Сборная Украины сыграла вничью с Ирландией
14.06.2022, 23:36 25
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем