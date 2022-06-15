ФОТО. Россия уничтожила базу Международной теннисной академии под Киевом

Появились фото результаты обстрела российскими оккупантами Международной теннисной академии в Пуще-Водице.

На фотографиях заметны повреждения зданий, иссеченные осколками фасады и ограждения, разбитые окна, изуродованные корты, воронки от обломков, остатки мин.

На этой базе тренировались теннисисты и баскетбольные сборные Украины.

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