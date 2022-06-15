Украина15 июня 2022, 08:33 | Обновлено 16 июня 2022, 06:27
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ФОТО. Россия уничтожила базу Международной теннисной академии под Киевом
На это базе тренировались теннисисты, а также сборные Украины по баскетболу
15 июня 2022, 08:33 | Обновлено 16 июня 2022, 06:27
4381
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Появились фото результаты обстрела российскими оккупантами Международной теннисной академии в Пуще-Водице.
На фотографиях заметны повреждения зданий, иссеченные осколками фасады и ограждения, разбитые окна, изуродованные корты, воронки от обломков, остатки мин.
На этой базе тренировались теннисисты и баскетбольные сборные Украины.
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