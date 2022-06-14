Мирон МАРКЕВИЧ: «На зло всем врагам нужно проводить чемпионат Украины»
Опытный специалист уверен, что нужно попытаться провести сезон
Мирон Маркевич уверен, что нужно сделать все, чтобы все-таки провести чемпионат Украины, несмотря на войну. И ряд команд вполне могут играть в другой стране.
«Нужно продолжать играть в футбол. На зло всем врагам играть и проводить чемпионат Украины. Где и как - это уже вопрос к УПЛ. Что касается того, где играть, то наши еврокубковые команды могли бы выступать в другой стране».
«Возможно, это поможет с легионерами. «Шахтеру» играть в группе Лиги чемпионов, «Динамо» надеется пробиться в группу».
«Да и Лига Европы и Лига конференций являются серьезными турнирами», - сказал Маркевич.
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