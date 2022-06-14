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  4. Мирон МАРКЕВИЧ: «На зло всем врагам нужно проводить чемпионат Украины»
Чемпионат Украины
14 июня 2022, 23:17 |
202
0

Мирон МАРКЕВИЧ: «На зло всем врагам нужно проводить чемпионат Украины»

Опытный специалист уверен, что нужно попытаться провести сезон

14 июня 2022, 23:17 |
202
0
Мирон МАРКЕВИЧ: «На зло всем врагам нужно проводить чемпионат Украины»
dnipro.ua

Мирон Маркевич уверен, что нужно сделать все, чтобы все-таки провести чемпионат Украины, несмотря на войну. И ряд команд вполне могут играть в другой стране.

«Нужно продолжать играть в футбол. На зло всем врагам играть и проводить чемпионат Украины. Где и как - это уже вопрос к УПЛ. Что касается того, где играть, то наши еврокубковые команды могли бы выступать в другой стране».

«Возможно, это поможет с легионерами. «Шахтеру» играть в группе Лиги чемпионов, «Динамо» надеется пробиться в группу».

«Да и Лига Европы и Лига конференций являются серьезными турнирами», - сказал Маркевич.

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Мирон Маркевич чемпионат Украины по футболу
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Источник Sportarena
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