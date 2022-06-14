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  4. Украина – Ирландия. Пресс-конференция Петракова. Смотреть онлайн. LIVE
Лига наций
14 июня 2022, 23:15 | Обновлено 14 июня 2022, 23:18
273
0

Украина – Ирландия. Пресс-конференция Петракова. Смотреть онлайн. LIVE

14 июня в Лодзи прошел матч 4-го тура Лиги наций

14 июня 2022, 23:15 | Обновлено 14 июня 2022, 23:18
273
0
Украина – Ирландия. Пресс-конференция Петракова. Смотреть онлайн. LIVE
Getty Images/Global Images Ukraine

14 июня в Лодзи прошел матч Лиги наций между сборными Украины и Ирландии.

Смотрите видео: послематчевая пресс-конференция коуча сине-желтых Александра Петракова.

Украина – Ирландия. Пресс-конференция Петракова. Смотреть онлайн. LIVE

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Источник Sport.ua
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