Лига наций14 июня 2022, 23:15 | Обновлено 14 июня 2022, 23:18
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Украина – Ирландия. Пресс-конференция Петракова. Смотреть онлайн. LIVE
14 июня в Лодзи прошел матч 4-го тура Лиги наций
14 июня 2022, 23:15 | Обновлено 14 июня 2022, 23:18
273
0
14 июня в Лодзи прошел матч Лиги наций между сборными Украины и Ирландии.
Смотрите видео: послематчевая пресс-конференция коуча сине-желтых Александра Петракова.
Украина – Ирландия. Пресс-конференция Петракова. Смотреть онлайн. LIVE
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