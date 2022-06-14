Довбик с передачи Ярмоленко забил четвертый гол в сборной Украины

В матче Лиги наций гол забил форвард сборной Украины Артем Довбик, который сделал счет 1:1 в поединке против Ирландии.

Для Артема это 4-й гол в составе национальной команды.

Продолжает улучшать свою рекордную статистику Андрей Ярмоленко. Игрок оформил 23-й ассист в сборной Украины.

У Андрея 45+23 в сборной.

