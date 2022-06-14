Украина. Премьер лига14 июня 2022, 22:58 |
1323
0
Довбик с передачи Ярмоленко забил четвертый гол в сборной Украины
А Ярмоленко сделал 23-й ассист
14 июня 2022, 22:58 |
1323
0
В матче Лиги наций гол забил форвард сборной Украины Артем Довбик, который сделал счет 1:1 в поединке против Ирландии.
Для Артема это 4-й гол в составе национальной команды.
Продолжает улучшать свою рекордную статистику Андрей Ярмоленко. Игрок оформил 23-й ассист в сборной Украины.
У Андрея 45+23 в сборной.
Го-о-ол! Артем #Довбик забиває 4-й м'яч за #збірна! Дуже важливо й своєчасно! #UKRIRE pic.twitter.com/0dTX1nokRk— Artur Valerko :: Артур Валерко (@ArchieValerko) June 14, 2022
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 14 июня 2022, 12:38 3
Парижан не устраивает работа Маурисио Почеттино
Теннис | 14 июня 2022, 17:34 4
Такое шоу нельзя пропустить
Футбол | 14.06.2022, 18:57
Футбол | 14.06.2022, 03:39
Футбол | 14.06.2022, 22:23
Новини партнерів
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
13.06.2022, 16:13 11
14.06.2022, 14:26 3
14.06.2022, 07:58 7
12.06.2022, 16:43 3
13.06.2022, 17:55 4
13.06.2022, 06:57 1
13.06.2022, 14:05 2
13.06.2022, 15:52 2