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  4. Довбик с передачи Ярмоленко забил четвертый гол в сборной Украины
Украина. Премьер лига
14 июня 2022, 22:58 |
1323
0

Довбик с передачи Ярмоленко забил четвертый гол в сборной Украины

А Ярмоленко сделал 23-й ассист

14 июня 2022, 22:58 |
1323
0
Довбик с передачи Ярмоленко забил четвертый гол в сборной Украины
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче Лиги наций гол забил форвард сборной Украины Артем Довбик, который сделал счет 1:1 в поединке против Ирландии.

Для Артема это 4-й гол в составе национальной команды.

Продолжает улучшать свою рекордную статистику Андрей Ярмоленко. Игрок оформил 23-й ассист в сборной Украины.

У Андрея 45+23 в сборной.
 

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Украина - Ирландия Артем Довбик Андрей Ярмоленко сборная Украины по футболу
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Источник Sport.ua
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