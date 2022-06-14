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  4. Андрей ПЯТОВ: «Не гнался за рекордами в сборной, но мне приятны достижения»
Чемпионат мира
14 июня 2022, 22:05 |
87
0

Андрей ПЯТОВ: «Не гнался за рекордами в сборной, но мне приятны достижения»

Игрок рассказал об уходе из национальной команды

14 июня 2022, 22:05 |
87
0
Андрей ПЯТОВ: «Не гнался за рекордами в сборной, но мне приятны достижения»
Getty Images/Global Images Ukraine

Вратарь «Шахтера» Андрей Пятов оценил свой путь в сборной Украины. После матча Лиги наций ветеран завершил карьеру в национальной команде.

– Андрей, 15 лет в сборной, 102 сыгранных матча, три Евро, чемпионат мира, с десяток отборочных турниров... Мог ли ты в начале карьеры представить себе такой путь?
– Ну, это я первый матч сыграл 15 лет назад, а вообще в сборной даже 16 лет провел, потому что в 2006 году впервые поехал на чемпионат мира. Конечно, тогда, еще юным пацаном, я и представить не мог, что столько лет буду играть за сборную и проведу больше сотни матчей. Это говорит о том, что мечты в жизни сбываются. Главное – верить, работать и идти к своей цели, к своей мечте.

– В эти дни болельщики и журналисты вспоминают твои самые яркие моменты в сборной: сейвы, матчи, победы. Какие события тебе самому больше всего запомнились?
– Первый вызов в сборную остается в памяти на всю жизнь. Конечно, запомнились все чемпионаты Европы, на которых я побывал. Но самое главное в сборной – это атмосфера дружбы, то единство, которого, наверное, нет и не будет ни в одной клубной команде в мире. Потому что у нас действительно ребята все друг за друга, все уважают друг друга и всегда помогают.

– Тебе принадлежит несколько вратарских рекордов в сборной: наибольшее количество матчей (102), больше всего игр «на ноль» (47), самая длительная сухая серия (752 минуты). Что для тебя значит каждое из этих достижений?
– Честно, никогда не гнался за рекордами. Я считаю, если ты делаешь все для победы команды, и команда добивается результата, то и рекорды тогда сами рождаются. Если будешь играть «на ноль», то твоя команда уже как минимум не проиграет. Это и есть главный результат. Мне, конечно, приятны рекорды, но это заслуга всего коллектива. Думаю, то, как меня провожали, – и есть ответ на все мои достижения. Пожалуй, я это заслужил.

– В такие моменты партнеры или даже бывшие соперники присылают добрые слова. Какое самое необычное сообщение получил в эти дни?
– Просто миллион сообщений и пожеланий пришло. Я приятно шокирован, если честно, и очень счастлив! Много оригинальных сообщений получил. Мне понравилось от Wellboy, который написал в стиле Поворознюка: «Такого воротаря не було і не буде!». Много радостных эмоций испытал, а сейчас такие времена, что нотки позитива каждому нужны. Хочу всех поблагодарить, сказать болельщикам, что я их люблю. Мы все играем для людей, для украинцев, для нашей нации. Мы все едины, несмотря на все сложности, мы выстоим, победим и станем еще сильнее!

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Андрей Пятов Шахтер Донецк сборная Украины по футболу
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Источник ФК Шахтер Донецк
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