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  4. ШОВКОВСКИЙ: «Ризнык готов показать себя на наивысшем уровне»
Лига наций
14 июня 2022, 21:24 |
363
0

ШОВКОВСКИЙ: «Ризнык готов показать себя на наивысшем уровне»

Ассистент главного тренера национальной команды считает, что все готовы играть

14 июня 2022, 21:24 |
363
0
ШОВКОВСКИЙ: «Ризнык готов показать себя на наивысшем уровне»
ФК Ворскла. Дмитрий Ризнык

Ассистент главного тренера сборной Украины Александр Шовковский прокомментировал выход в стартовом составе команды голкипера Дмитрия Ризныка на игру против Ирландии в Лиге наций. 

«У нас очень плотный график. Если бы нам раньше кто-то сказал, что нам придется сыграть пять матчей за 14 дней, то можно было бы принять это за шутку. Мы не жалуемся. Сборная Украины сейчас в той ситуации, когда ей нужно выходить на поле, играть и дарить эмоции. Нужно бороться на поле за наше будущее. 

По поводу дебюта Ризныка, то мы планировали, что все голкиперы будут играть. Это было спрогнозировано. У нас хорошая вратарская команда. Все готовы играть и показывать себя на наивысшем уровне. Каждый готов выйти в любой момент», – сказал Шовковский.

Начало матча в 21:45.

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Александр Шовковский Дмитрий Ризнык сборная Украины по футболу сборная Ирландии по футболу Лига наций Украина - Ирландия
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Источник Футбол 1/2/3
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