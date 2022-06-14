ШОВКОВСКИЙ: «Ризнык готов показать себя на наивысшем уровне»

Ассистент главного тренера сборной Украины Александр Шовковский прокомментировал выход в стартовом составе команды голкипера Дмитрия Ризныка на игру против Ирландии в Лиге наций.

«У нас очень плотный график. Если бы нам раньше кто-то сказал, что нам придется сыграть пять матчей за 14 дней, то можно было бы принять это за шутку. Мы не жалуемся. Сборная Украины сейчас в той ситуации, когда ей нужно выходить на поле, играть и дарить эмоции. Нужно бороться на поле за наше будущее.

По поводу дебюта Ризныка, то мы планировали, что все голкиперы будут играть. Это было спрогнозировано. У нас хорошая вратарская команда. Все готовы играть и показывать себя на наивысшем уровне. Каждый готов выйти в любой момент», – сказал Шовковский.

Начало матча в 21:45.