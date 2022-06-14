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  4. Впереди Тимощук и Шевченко. Ярмоленко проведет 109-й матч за сборную
Чемпионат мира
14 июня 2022, 21:12 |
1162
3

Впереди Тимощук и Шевченко. Ярмоленко проведет 109-й матч за сборную

Успеет ли Андрей стать лидером?

14 июня 2022, 21:12 |
1162
3
Впереди Тимощук и Шевченко. Ярмоленко проведет 109-й матч за сборную
Getty Images/Global Images Ukraine

Матч Лиги наций Украина - Ирландия станет 109-м в национальной команде для форварда Андрея Ярмоленко.

Очевидно, игрок успеет обойти Андрея Шевченко и выйти на 2-е место. У Шевченко 111 матчей в сборной Украины.

А вот обогнать Анатолия Тимощука будет сложно. У него 144 матча в национальной команде.
 

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сборная Украины по футболу Андрей Ярмоленко Андрей Шевченко
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Источник Sport.ua
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Комментарии 3
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stop2018
Ніколи не було такої гниди як тимошук у складі УКРАЇНИ!!!!!!!
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+3
Oleksandr Kolisnyk
Хто такий тимощук??? 
Ответить
+2
Krivbass
Так того щука позбавили ж усіх досягнень в Українському футболі.
Ответить
0
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