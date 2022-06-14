Чемпионат мира14 июня 2022, 21:12 |
1162
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Впереди Тимощук и Шевченко. Ярмоленко проведет 109-й матч за сборную
Успеет ли Андрей стать лидером?
14 июня 2022, 21:12 |
1162
3
Матч Лиги наций Украина - Ирландия станет 109-м в национальной команде для форварда Андрея Ярмоленко.
Очевидно, игрок успеет обойти Андрея Шевченко и выйти на 2-е место. У Шевченко 111 матчей в сборной Украины.
А вот обогнать Анатолия Тимощука будет сложно. У него 144 матча в национальной команде.
Андрій #Ярмоленко проводить 109-й матч за #збірна - ще два, і він зрівняється з другим місцем і Андрієм #Шевченком #UKRIRE pic.twitter.com/yeo8psBcvi— Artur Valerko :: Артур Валерко (@ArchieValerko) June 14, 2022
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Комментарии 3
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Ніколи не було такої гниди як тимошук у складі УКРАЇНИ!!!!!!!
Хто такий тимощук???
Так того щука позбавили ж усіх досягнень в Українському футболі.
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