Впереди Тимощук и Шевченко. Ярмоленко проведет 109-й матч за сборную

Матч Лиги наций Украина - Ирландия станет 109-м в национальной команде для форварда Андрея Ярмоленко.

Очевидно, игрок успеет обойти Андрея Шевченко и выйти на 2-е место. У Шевченко 111 матчей в сборной Украины.

А вот обогнать Анатолия Тимощука будет сложно. У него 144 матча в национальной команде.

