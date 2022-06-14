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  4. Выбор Петракова. Состав сборной Украины на матч Лиги наций
Лига наций
14 июня 2022, 20:26 | Обновлено 14 июня 2022, 20:28
1036
0

Выбор Петракова. Состав сборной Украины на матч Лиги наций

Ризнык получил место в основе

14 июня 2022, 20:26 | Обновлено 14 июня 2022, 20:28
1036
0
Выбор Петракова. Состав сборной Украины на матч Лиги наций
uaf.ua

В 21:45 начнется матч Лиги наций Украина - Ирландия. Наставник Александр Петраков определил стартовый состав.

Отметим выход в основе вратаря Дмитрия Ризныка.

Украина: Ризнык, Караваев, Забарный, Матвиенко, Миколенко, Сидорчук, Зинченко, Малиновский, Ярмоленко, Шапаренко, Довбик

В запасе: Лунин, Бондарь, Попов, Сирота, Соболь, Игнатенко, Цыганков, Мудрик, Сикан

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Источник Sport.ua
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