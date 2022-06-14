Лига наций14 июня 2022, 20:26 | Обновлено 14 июня 2022, 20:28
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Выбор Петракова. Состав сборной Украины на матч Лиги наций
Ризнык получил место в основе
14 июня 2022, 20:26 | Обновлено 14 июня 2022, 20:28
1036
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В 21:45 начнется матч Лиги наций Украина - Ирландия. Наставник Александр Петраков определил стартовый состав.
Отметим выход в основе вратаря Дмитрия Ризныка.
Украина: Ризнык, Караваев, Забарный, Матвиенко, Миколенко, Сидорчук, Зинченко, Малиновский, Ярмоленко, Шапаренко, Довбик
В запасе: Лунин, Бондарь, Попов, Сирота, Соболь, Игнатенко, Цыганков, Мудрик, Сикан
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