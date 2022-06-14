Сборная УКРАИНЫ14 июня 2022, 20:29 |
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Мирон МАРКЕВИЧ: «Будет глупо менять Петракова»
Известный тренер считает, что наставник национальной команды сделал все, что мог
14 июня 2022, 20:29 |
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Известный украинский тренер Мирон Маркевич заявил, что Александр Петраков заслужил продолжение работы с главной командой Украины.
«Петраков, учитывая нашу ситуацию с войной, сделал все, что мог. Поэтому, вероятно, будет глупо его менять. Хочу ли я быть главным тренером национальной сборной? Петраков должен работать дальше», – рассказал Маркевич.
Отметим, что Петраков провел у руля сборной 11 матчей, из которых команда проиграла всего один.
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