Мирон МАРКЕВИЧ: «Будет глупо менять Петракова»

Известный украинский тренер Мирон Маркевич заявил, что Александр Петраков заслужил продолжение работы с главной командой Украины.

«Петраков, учитывая нашу ситуацию с войной, сделал все, что мог. Поэтому, вероятно, будет глупо его менять. Хочу ли я быть главным тренером национальной сборной? Петраков должен работать дальше», – рассказал Маркевич.

Отметим, что Петраков провел у руля сборной 11 матчей, из которых команда проиграла всего один.