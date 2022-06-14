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  4. ВИДЕО. Ливерпуль хочет Цыганкова, ЗП Ярмоленко, ставим на Германию
Лига наций
14 июня 2022, 19:41 | Обновлено 14 июня 2022, 19:44
570
0

ВИДЕО. Ливерпуль хочет Цыганкова, ЗП Ярмоленко, ставим на Германию

Главные новости дня и прогноз на главные матчи

14 июня 2022, 19:41 | Обновлено 14 июня 2022, 19:44
570
0
ВИДЕО. Ливерпуль хочет Цыганкова, ЗП Ярмоленко, ставим на Германию
Getty Images/Global Images Ukraine

1. Ливерпуль заинтересовался услугами Цыганкова
2. Журналист назвал требования Ярмоленко по поводу зарплаты в новом клубе
3. Хави сообщил Пике, что он – обуза для клуба
4. Прогноз матча Германия - Италия

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Источник Sport.ua
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