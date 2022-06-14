Михаил КОПОЛОВЕЦ: «Вся российская нация прогнила изнутри»
Бывший спортивный директор «Миная» – о соседях
Бывший спортивный директор «Миная» Михаил Кополовец дал жесткую характеристику россиянам.
Это максимально деградированная нация, это не люди. Это страна террористов, страна извергов. Они настолько затронули глубины нашей ненависти, что ни одно поколение не простит им этого. Я не знаю, как эти люди будут жить дальше. Это не люди, это орки. Их грех называть людьми.
Вся нация прогнила изнутри. Надо, чтобы прошло столетие, чтобы люди поменялись. Если Путин скончается, это ничего не изменит. Наше отношение к ним уже не изменится. Столько человек погибло, столько зла они сделали нам, что это уже не изменится», – сказал Кополовец.
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