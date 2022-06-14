Байндл обыграла седьмую сеяную на соревнованиях в Италии

Украинская теннисистка Катерина Байндл (№159 WTA) стартовала с победы на травяном турнире WTA 125 в Италии.

В матче первого круга украинка одолела седьмую сеяную Грет Миннен из Бельгии (№88 WTA).

Гайба. Первый круг

Катерина Байндл (Украина) – Грет Миннен (Бельгия) – 7:6(3), 6:2

Для Катерины это первая победа над соперницей из топ-100 с октября прошлого года.

Далее по сетке Федерика Ди Сарра из Италии (№239 WTA).