WTA14 июня 2022, 19:16 | Обновлено 14 июня 2022, 19:19
352
2
Байндл обыграла седьмую сеяную на соревнованиях в Италии
Катерина стартовала с победы на турнире WTA 125
14 июня 2022, 19:16 | Обновлено 14 июня 2022, 19:19
352
2
Украинская теннисистка Катерина Байндл (№159 WTA) стартовала с победы на травяном турнире WTA 125 в Италии.
В матче первого круга украинка одолела седьмую сеяную Грет Миннен из Бельгии (№88 WTA).
Гайба. Первый круг
Катерина Байндл (Украина) – Грет Миннен (Бельгия) – 7:6(3), 6:2
Для Катерины это первая победа над соперницей из топ-100 с октября прошлого года.
Далее по сетке Федерика Ди Сарра из Италии (№239 WTA).
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Теннис | 14 июня 2022, 14:27 1
Дарья в первом круге обыграла соперницу из Греции
Футбол | 14 июня 2022, 03:39 0
Переход должен вскоре состояться
Футбол | 14.06.2022, 16:10
Футбол | 13.06.2022, 21:05
Футбол | 14.06.2022, 04:35
Новини партнерів
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Охренеть !
непогано Кетрин подавала і закидала суперницю підкруткамі ,слайсамі,різанимі ударамі
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
13.06.2022, 09:47 6
13.06.2022, 10:51 6
13.06.2022, 00:12 2
12.06.2022, 20:15 1
13.06.2022, 13:57 8
13.06.2022, 10:59
14.06.2022, 14:26 3
14.06.2022, 07:58 6