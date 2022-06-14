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  4. Байндл обыграла седьмую сеяную на соревнованиях в Италии
WTA
14 июня 2022, 19:16 | Обновлено 14 июня 2022, 19:19
352
2

Байндл обыграла седьмую сеяную на соревнованиях в Италии

Катерина стартовала с победы на турнире WTA 125

14 июня 2022, 19:16 | Обновлено 14 июня 2022, 19:19
352
2
Байндл обыграла седьмую сеяную на соревнованиях в Италии
Claudio Gärtner. Катерина Байндл

Украинская теннисистка Катерина Байндл (№159 WTA) стартовала с победы на травяном турнире WTA 125 в Италии.

В матче первого круга украинка одолела седьмую сеяную Грет Миннен из Бельгии (№88 WTA).

Гайба. Первый круг
Катерина Байндл (Украина) – Грет Миннен (Бельгия) – 7:6(3), 6:2

Для Катерины это первая победа над соперницей из топ-100 с октября прошлого года. 

Далее по сетке Федерика Ди Сарра из Италии (№239 WTA).

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Источник Sport.ua
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Володимир Коваленко
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Александр Ад
непогано Кетрин подавала і закидала суперницю підкруткамі ,слайсамі,різанимі ударамі
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0
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