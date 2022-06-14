Чемпионат мира14 июня 2022, 19:06 |
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ФОТО. Американский канал ошибочно отправил Украину на ЧМ-2022
Или Ярмоленко в Австралию
14 июня 2022, 19:06 |
217
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Американский канал Fox Soccer допустил забавную ошибку в соцсетях.
Канал поздравил сборную Австралии с выходом на чемпионат мира 2022, но в коллаж попало фото с игроками сборной Украины. На снимке отчетливо видно практически весь основной состав команды Александра Петракова.
На двух остальных фотографиях действительно изображены игроки сборной Австралии.
Большинство австралийских болельщиков с юмором восприняли этот фейл и уже ждут дебюта Андрея Ярмоленко за свою команду.
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