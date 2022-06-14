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  4. ФОТО. Американский канал ошибочно отправил Украину на ЧМ-2022
Чемпионат мира
14 июня 2022, 19:06 |
217
0

ФОТО. Американский канал ошибочно отправил Украину на ЧМ-2022

Или Ярмоленко в Австралию

14 июня 2022, 19:06 |
217
0
ФОТО. Американский канал ошибочно отправил Украину на ЧМ-2022
Getty Images/Global Images Ukraine

Американский канал Fox Soccer допустил забавную ошибку в соцсетях. 

Канал поздравил сборную Австралии с выходом на чемпионат мира 2022, но в коллаж попало фото с игроками сборной Украины. На снимке отчетливо видно практически весь основной состав команды Александра Петракова.

На двух остальных фотографиях действительно изображены игроки сборной Австралии.

Большинство австралийских болельщиков с юмором восприняли этот фейл и уже ждут дебюта Андрея Ярмоленко за свою команду. 

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Источник Sport.ua
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