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Украина. Премьер лига
14 июня 2022, 18:57 | Обновлено 14 июня 2022, 19:04
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2

Йожеф САБО: «Мне стыдно, что я мадьяр»

Известный тренер – о поведении венгерских властей

14 июня 2022, 18:57 | Обновлено 14 июня 2022, 19:04
901
2
Йожеф САБО: «Мне стыдно, что я мадьяр»
Футбол 1/2/3. Йожеф Сабо

Легенда украинского футбола Йожеф Сабо прокомментировал поведение венгерской власти по отношению к Украине в войне с россией:

«Я слушал Орбана, он говорит, что в Буче была инсценировка. Мне звонят венгерские журналисты, я пошло себя веду, говорю, что у Орбана короткий язык, чтобы лизать задницу путину. Мне стыдно, что я мадьяр. Не может быть такого, что сосед отказывается от нас только потому, что ему дают газ на 100 долларов дешевле.

Боюсь, что у нас может нарисоваться еще один ужасный сосед. Говорили, что у нашего Президента Зеленского что-то с головой. Как им не стыдно? А они подумали, что будет с россией, если мы выиграем войну?».

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Источник Sportarena
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Ёжик Ёжикович иногда может что то толковое сказать.
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zelc006
Самий хитрий із армян це наш Йожив Сабобян...
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