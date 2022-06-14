Йожеф САБО: «Мне стыдно, что я мадьяр»

Легенда украинского футбола Йожеф Сабо прокомментировал поведение венгерской власти по отношению к Украине в войне с россией:

«Я слушал Орбана, он говорит, что в Буче была инсценировка. Мне звонят венгерские журналисты, я пошло себя веду, говорю, что у Орбана короткий язык, чтобы лизать задницу путину. Мне стыдно, что я мадьяр. Не может быть такого, что сосед отказывается от нас только потому, что ему дают газ на 100 долларов дешевле.

Боюсь, что у нас может нарисоваться еще один ужасный сосед. Говорили, что у нашего Президента Зеленского что-то с головой. Как им не стыдно? А они подумали, что будет с россией, если мы выиграем войну?».