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  4. Директор Оболони: «УПЛ унизила нас решением не проводить стыковые матчи»
Украина. Первая лига
14 июня 2022, 18:32 |
386
0

Директор Оболони: «УПЛ унизила нас решением не проводить стыковые матчи»

Александр Ризниченко раскритиковал руководство УПЛ

14 июня 2022, 18:32 |
386
0
Директор Оболони: «УПЛ унизила нас решением не проводить стыковые матчи»
ТК Футбол 1/2/3. Александр Ризниченко

Директор «Оболони» Александр Ризниченко высказал свое недовольство тем, что руководство УПЛ лишило возможности клуб принять участие в переходных матчах за право выхода в высшую Лигу.

«Руководство УПЛ сказало мне, что в новом сезоне будет принимать участие 16 клубов. Вопрос расширения формата не рассматривается. Оболонь не принимала участия в обсуждении данных моментов. Мне кажется, что нас просто унизили в данной ситуации. 

Мы обращались в УПЛ с вопросом о переходных матчах. Кроме того, клуб разработал два варианта проведения чемпионата из 18 команд и подал их руководству УПЛ и ПФЛ. 

В следующем сезоне в Высшую лигу планируют возвращаться «Десна» и «Мариуполь». Они займут места 15 и 16 команд в турнирной таблице по итогам ближайшего чемпионата. Зачем тогда играть в ПФЛ, если ни одна из команд не сможет рассчитывать на повышение в классе?», – сказал Ризниченко.

По итогам первой части сезона «Оболонь» заняла третье место в Первой Лиге, которое дает право играть переходные матчи за право выхода в УПЛ.

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Источник Футбол 1/2/3
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