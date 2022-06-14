ГУТЦАЙТ: «Украинцы готовы бойкотировать турниры с участием россиян»

Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт сообщил, что украинские спортсмены готовы бойкотировать любые соревнования, к которым будут допущены представители россии или беларуси.

«Продолжаем работу по отстранению рф и рф от мирового спортивного движения. Провел онлайн-совещания по всеукраинским федерациям по олимпийским и неолимпийским видам спорта. Обсудили дальнейшие совместные действия по отстранению спортсменов стран-агрессоров от участия в международных соревнованиях.

Полномасштабная война россии против Украины уже унесла жизни более 70 украинских спортсменов и тренеров. Представители рф и рб ищут возможность заявить о себе на международной арене, выступая под нейтральным белым флагом. Это недопустимо. Спортсмены этих стран не могут участвовать в международных соревнованиях ни под собственными, ни под нейтральными флагами, поскольку молчаливо согласны с убийством украинцев или открыто это поддерживают.

Предложил президентам всеукраинских федераций обращаться в международные спортивные федерации о недопущении таких случаев. В случае допуска спортсменов рф и рб к участию в соревнованиях украинские спортсмены готовы блокировать их выступления и бойкотировать соревнования. Мир не имеет права забывать о войне, которую начала россия против Украины. Предложил также приглашать президентов международных федераций в Украину. Мы покажем Ирпень и Бучу, Харьков и Чернигов. Они должны знать, что чувствуют украинские спортсмены, когда выходят на старт рядом с представителями стран-агрессоров.

Спортивное сообщество едино в своем стремлении сделать спорт рычагом влияния на мировое спортивное движение в борьбе с агрессором и недопущение к участию в международных соревнованиях спортсменов рф и рб. Мы должны совместно усиливать давление на оккупантов ради скорейшего восстановления мира в Европе», – говорится в заявлении.

Ранее Международная федерация дзюдо разрешила россиянам на белорусам участвовать в турнирах Grand Slam под нейтральным статусом.