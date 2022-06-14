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Англия
14 июня 2022, 18:04 |
417
0

Клуб Миколенко может сменить владельца

Фархад Мошири планирует продать «Эвертон»

14 июня 2022, 18:04 |
417
0
Клуб Миколенко может сменить владельца
Getty Images/Global Images Ukraine

Владелец «Эвертона» Фархад Мошири принял решение продать клуб. Он надеется получить примерно 1 миллиард фунтов.

На руках у Мошири уже есть четырех предложения от потенциальных покупателей. Наиболее активный интерес проявляет американский бизнесмен Джон Торнтон, соратник экс-президента США Дональда Трампа.

Мошири является владельцем «Эвертона» с зимы 2016 года.

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Эвертон Фархад Мошири
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Источник The Athletic
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