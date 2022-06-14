Клуб Миколенко может сменить владельца

Владелец «Эвертона» Фархад Мошири принял решение продать клуб. Он надеется получить примерно 1 миллиард фунтов.

На руках у Мошири уже есть четырех предложения от потенциальных покупателей. Наиболее активный интерес проявляет американский бизнесмен Джон Торнтон, соратник экс-президента США Дональда Трампа.

Мошири является владельцем «Эвертона» с зимы 2016 года.