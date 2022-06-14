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  4. 20 лет назад Игорь Суркис стал президентом Динамо
Украина. Премьер лига
14 июня 2022, 17:56 | Обновлено 14 июня 2022, 19:12
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0

20 лет назад Игорь Суркис стал президентом Динамо

Круглая дата в непростое время

14 июня 2022, 17:56 | Обновлено 14 июня 2022, 19:12
250
0
20 лет назад Игорь Суркис стал президентом Динамо
ФК Динамо Киев. Игорь Суркис

В этот день ровно 20 лет назад Игорь Суркис был утвержден на должность президента «Динамо». До этого он занимал пост первого вице-президента.

За годы руководства клубом Игорем Суркисом киевское «Динамо» завоевало 7 титулов чемпиона Украины, 8 раз становилось обладателем Кубка Украины и 9 раз выигрывало Суперкубок Украины.

На еврокубковой арене команда выходила в плей-офф Лиги чемпионов и добралась до полуфинала Кубка УЕФА.

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Игорь Суркис Динамо Киев в этот день
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Источник ФК Динамо Киев
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