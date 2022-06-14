20 лет назад Игорь Суркис стал президентом Динамо

В этот день ровно 20 лет назад Игорь Суркис был утвержден на должность президента «Динамо». До этого он занимал пост первого вице-президента.

За годы руководства клубом Игорем Суркисом киевское «Динамо» завоевало 7 титулов чемпиона Украины, 8 раз становилось обладателем Кубка Украины и 9 раз выигрывало Суперкубок Украины.

На еврокубковой арене команда выходила в плей-офф Лиги чемпионов и добралась до полуфинала Кубка УЕФА.