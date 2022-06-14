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  4. Матч-бомба. Стала известна следующая соперница Ястремской в Бирмингеме
WTA
14 июня 2022, 17:34 | Обновлено 14 июня 2022, 17:42
920
1

Матч-бомба. Стала известна следующая соперница Ястремской в Бирмингеме

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14 июня 2022, 17:34 | Обновлено 14 июня 2022, 17:42
920
1
Матч-бомба. Стала известна следующая соперница Ястремской в Бирмингеме
Getty Images/Global Images Ukraine. Алена Остапенко

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (№79 WTA) во втором круге травяного турнира WTA 250 в Бирмингеме сразится против Алены Остапенко (№16 WTA), которая получила первый номер посева от организаторов.

В первом круге представительница Латвии в трех сетах переиграла Ребекку Марино из Канады (№107 WTA). 

Бирмингем. Первый круг
Алена Остапенко (Латвия) – Ребекка Марино (Канада) – 6:2, 5:7, 6:3

Ястремская и Остапенко ранее между собой не играли, но поддерживают дружеские отношения.

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Алена Остапенко Ребекка Марино WTA Бирмингем Даяна Ястремская
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Источник Sport.ua
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Spectra
Надеюсь на завтра поставят, не хочется ждать такой матч.
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