Матч-бомба. Стала известна следующая соперница Ястремской в Бирмингеме

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (№79 WTA) во втором круге травяного турнира WTA 250 в Бирмингеме сразится против Алены Остапенко (№16 WTA), которая получила первый номер посева от организаторов.

В первом круге представительница Латвии в трех сетах переиграла Ребекку Марино из Канады (№107 WTA).

Бирмингем. Первый круг

Алена Остапенко (Латвия) – Ребекка Марино (Канада) – 6:2, 5:7, 6:3

Ястремская и Остапенко ранее между собой не играли, но поддерживают дружеские отношения.