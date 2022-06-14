WTA14 июня 2022, 17:34 | Обновлено 14 июня 2022, 17:42
920
1
Матч-бомба. Стала известна следующая соперница Ястремской в Бирмингеме
Такое шоу нельзя пропустить
14 июня 2022, 17:34 | Обновлено 14 июня 2022, 17:42
920
1
Украинская теннисистка Даяна Ястремская (№79 WTA) во втором круге травяного турнира WTA 250 в Бирмингеме сразится против Алены Остапенко (№16 WTA), которая получила первый номер посева от организаторов.
В первом круге представительница Латвии в трех сетах переиграла Ребекку Марино из Канады (№107 WTA).
Бирмингем. Первый круг
Алена Остапенко (Латвия) – Ребекка Марино (Канада) – 6:2, 5:7, 6:3
Ястремская и Остапенко ранее между собой не играли, но поддерживают дружеские отношения.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 14 июня 2022, 15:43 2
Президент «Реала» - о новичке команды
Футбол | 14 июня 2022, 11:29 1
В список не попали Яремчук и Пихаленок
Футбол | 13.06.2022, 23:31
Теннис | 14.06.2022, 17:10
Футбол | 14.06.2022, 03:39
Новини партнерів
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Надеюсь на завтра поставят, не хочется ждать такой матч.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
13.06.2022, 17:55 3
12.06.2022, 22:05 1
13.06.2022, 19:26
14.06.2022, 07:58 5
13.06.2022, 06:57 1
14.06.2022, 14:26 3
12.06.2022, 20:15 1
13.06.2022, 16:13 11